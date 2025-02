“Da Europa para a Europa”: Volkswagen mostrou primeira imagem do seu elétrico de €20.000

Com as fabricantes de automóveis chinesas a tomarem o ocidente de assalto, com carros "bons, bonitos e baratos", a alemã Volkswagen mostrou o modelo com o qual tentará fazer-lhes frente. Depois de um período conturbado, no ano passado, este trunfo poderá contribuir positivamente para o futuro da empresa.

Numa reunião na sua fábrica, em Wolfsburg, a Volkswagen deu aos funcionários uma preview de um modelo que, conforme confirmou, fará parte de uma nova gama de pequenos carros elétricos.

A empresa informou que o novo veículo elétrico, cujo modelo de produção deverá ser apresentado em 2027, será de nível básico e será vendido a partir de 20.000 euros: "Será atraente para uma ampla variedade" de clientes.

O primeiro modelo da nova série será, por sua vez, a versão de produção do concept car ID.2all, apresentado em março de 2023. Segundo avançado, os primeiros modelos ID.2 chegarão às concessionárias em 2026 com um preço base inferior a 25.000 euros.

O ID.2 e o novo carro elétrico de base - provavelmente, chamado ID.1 - serão fundamentais para os planos da Volkswagen para enfrentar líderes da mobilidade elétrica, como a BYD e a Tesla.

Conforme previsto por Thomas Shafer, diretor-executivo da Volkswagen, após a conclusão das negociações, em dezembro, "colocamos em movimento o maior plano para o futuro da história da Volkswagen".

O novo veículo elétrico de entrada de gama foi descrito como "um Volkswagen elétrico acessível, de alta qualidade e rentável da Europa para a Europa".