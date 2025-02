James Webb mostra imagem incrível de uma “maternidade de planetas”

O Telescópio Espacial James Webb apresentou uma imagem fantástica que mostra o astro HH 30. Detalhes inéditos revelam um disco protoplanetário com jatos luminosos, representando um dos estágios iniciais da formação de um sistema solar.

HH 30 é uma espécie de berçário, onde são formados novos planetas

Esta nova imagem do mês do Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA apresenta o HH 30 com um pormenor sem precedentes. O alvo é um disco protoplanetário visto de perfil, rodeado por jatos e um vento de disco, e está localizado na nuvem escura LDN 1551, na Nuvem Molecular de Touro.

Os objetos Herbig-Haro, como o HH 30, são pequenas áreas de nebulosidade associados a estrelas recém-nascidas, também conhecidas como protoestrelas. Formam-se quando os ventos estelares ou os jatos de gás que emanam destas estrelas recém-nascidas formam ondas de choque ao colidirem com gás e poeira próximos a alta velocidade.

A HH 30 é de particular interesse para os astrónomos. De facto, o disco HH 30 é considerado o protótipo de um disco visto de perfil, graças à sua descoberta precoce com o Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Os discos vistos deste ponto de vista são um laboratório único para estudar a forma como os grãos de poeira se deslocam e assentam.

James Webb capta grãos de poeira com milionésimo de metro

Uma equipa internacional de astrónomos utilizou o Webb para investigar o alvo em grande detalhe. Combinando as observações do Webb com as do Telescópio Espacial Hubble e do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), a equipa foi capaz de estudar a aparência do disco em vários comprimentos de onda do sistema.

Os dados de comprimento de onda longo do ALMA traçam a localização de grãos de poeira de tamanho milimétrico, que se encontram numa região estreita no plano central do disco.

A informação recolhida via infravermelhos, de comprimento de onda mais curto do Webb, revelam a distribuição de grãos de poeira mais pequenos. Estes grãos têm apenas um milionésimo de metro de diâmetro - aproximadamente o tamanho de uma única bactéria.

Os grandes grãos de poeira estão concentrados no centro do disco e os pequenos grãos estão muito mais espalhados.

Estas observações do Webb foram efetuadas como parte do programa Webb GO #2562, cujo objetivo é compreender como a poeira evolui em discos de bordo como o HH 30.

Combinadas com o ALMA, estas observações mostram que grandes grãos de poeira devem migrar dentro do disco e assentar numa camada fina. A criação de uma camada estreita e densa de poeira é uma fase importante no processo de formação de planetas. Nesta região densa, os grãos de poeira aglomeram-se para formar seixos e, eventualmente, os próprios planetas.

Para além do comportamento dos grãos de poeira, as imagens do Webb, do Hubble e do ALMA revelam várias estruturas distintas que estão aninhadas umas nas outras. Um jato de gás de alta velocidade emerge a um ângulo de 90 graus do estreito disco central.

O jato estreito está rodeado por um fluxo de gás mais largo, em forma de cone. Envolvendo o jato cónico está uma nebulosa larga que reflecte a luz da jovem estrela que está incorporada no disco.

Em conjunto, estes dados revelam que HH 30 é um local dinâmico, onde pequenos grãos de poeira e jatos maciços desempenham um papel na formação de novos planetas.