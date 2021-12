Hyundai encerra o seu departamento de desenvolvimento de motores de combustão

Várias são as fabricantes que estão a apostar todas as cartas na transição para uma mobilidade mais sustentável. Caso disso é, por exemplo, a Hyundai que decidiu encerrar o seu departamento de desenvolvimento de motores de combustão interna.

O objetivo passa por concentrar os esforços na sua linha de carros elétricos e a hidrogénio.

A Hyundai decidiu encerrar o seu departamento de desenvolvimento de motores de combustão interna. Este está localizado na sede de investigação e desenvolvimento da empresa em Namyang, Coreia do Sul. Recorde-se que o primeiro motor da empresa foi fabricado em 1983, quando o fundador deu ordens para que fosse desenvolvido um motor de combustão interna próprio.

Hyundai quer investir rapidamente nos elétricos

Com o encerramento deste departamento, a Hyundai comprova que está a mudar a sua estratégia: vai dedicar-se ao desenvolvimento de veículos com emissões zero. Para isso, criou uma equipa de desenvolvimento de eletrificação. Dessa forma, conseguirá concentrar os seus esforços nos veículos elétricos.

Esta nova divisão inclui um centro de desenvolvimento de baterias e uma equipa destacada para o desenvolvimento de sistemas de propulsão exclusivamente destinados aos elétricos. De acordo com o The Korea Economic Daily, embora a Hyundai já tivesse as suas próprias equipas para o desenvolvimento de baterias, estas serão transferidas para a nova divisão.

As mudanças vão ao encontro dos objetivos da Hyundai para 2026, uma vez que espera vender 1,7 milhões de carros elétricos até esse ano. Então, com a estratégia de encerrar o seu departamento de desenvolvimento de motores de combustão interna, a Hyundai pretende assegurar uma parte do mercado global de carros elétricos.

Aliás, Chang Jae-hoon, CEO da Hyundai, disse recentemente que a empresa iria adotar medidas mais agressivas para se transformar numa fabricante de veículos elétricos o mais rápido possível.