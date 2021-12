As Power Stations são baterias que garantem o carregamento de inúmeros equipamentos, com elevada potência, mas, neste caso, são compactas sem perder a elevada capacidade.

Falamos de produtos modernos e inteligentes, da marca Bluetti, ideais para ter em casa durante o inverno para cobrir as naturais falhas de energia, ou para levar em aventuras, como o campismo selvagem, para uma road trip, ou até mesmo para trabalhos longe de energia elétrica, entre tantos outros cenários. Agora, em promoções até dia 6 de janeiro.

Bluetti AC200P - 1699,99 €

Esta é uma Power Station com enorme capacidade de 2000Wh, com inversor AC capaz de fornecer uma potência contínua de 2000W e pico de 4800W. É concebido especialmente para dispositivos de grande potência como grelhadores elétricos, berbequins, chaleiras, máquinas de café, entre outros.

A bateria incluída é de células LiFePo4, pensada na segurança e na qualidade do fornecimento de energia, com taxa elevada de descarga e preparada para mais de 3500 ciclos.

Está disponível por um preço final de 1699,99€, com código de desconto disponível na página de produto.

Este e todos os outros produtos, são enviados a partir de armazém europeu, com oferta de portes e sem taxas adicionais na entrega.

Bluetti AC200P

Bluetti EB70 - 659 €

O modelo EB70 oferece 10 saídas de alimentação, sendo capaz de alimentar a grande maioria dos produtos essenciais numa grande viagem ou num acampamento, longe de tomadas.

Desde os smartphones, computadores, fogão elétrico ou um mini-aquecedor. Está disponível por 659€.

Bluetti EB70

Bluetti EB55 - 559,99 €

Já a pensar na maior parte dos produtos domésticos, este modelo EB55 é adequado para produtos com um consumo máximo de 700W.

No entanto, alguns produtos com uma potência nominal inferior a 700W, poderão ter uma potência de arranque superior, como ar condicionado ou aparafusadoras elétricas. Esse acontecimento poderá ativar o modo de proteção de sobrecarga e, portanto, é recomendável que os produtos sejam selecionados com uma margem suficiente, relativamente a toda a sua gama de consumo energético.

O modelo EB55 está disponível por 559,99€.

Bluetti EB55

Bluetti AC50S - 459 €

O modelo AC50S, o mais modesto deste conjunto, tem uma capacidade de 500Wh. Foi concebido para servir como um fornecimento de energia de último recurso, como no caso de falha de energia elétrica em casa ou de utilização pontual fora de casa e longe de tomadas.

É ideal para carregar produtos eletrónicos ou alimentar equipamentos elétricos com uma potência inferior a 300W. O design compacto e leve torna-o perfeito para utilizar facilmente em casa, numa caravana ou num acampamento. O preço com desconto é de 459 €.

Bluetti AC50S

Todas as Power Stations referidas neste artigo podem ser alimentadas por painéis solares portáteis, também disponíveis. Os produtos são enviados a partir de armazém europeu, com oferta de portes e sem taxas adicionais na entrega. Estas promoções estão disponíveis até ao dia 6 de janeiro.