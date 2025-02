Huawei vai juntar-se à SAIC para desenvolver carros elétricos inteligentes

A intervenção das empresas de tecnologia na indústria automóvel não é nova, com a Xiaomi a fazer um impressionante sucesso, com um modelo assinado por si. Agora, em parceria com a chinesa SAIC, a Huawei vai alargar a sua presença no mercado automóvel, participando no desenvolvimento de novos carros elétricos inteligentes "globalmente competitivos".

O anúncio foi feito na sexta-feira, pela SAIC Motor, num comunicado. A empresa chinesa partilhou que vai estabelecer uma parceria com a Huawei, com o objetivo de desenvolver novos carros elétricos inteligentes "globalmente competitivos".

A parceria é mais uma amostra do trabalho da Huawei, que tem crescido enquanto fornecedora de tecnologias de condução inteligente, tendo acordos com outras fabricantes de automóveis estatais como a Changan, a Dongfeng e a BAIC Motor.

Assinado na sexta-feira, o acordo prevê que as duas empresas cooperem estrategicamente na produção, gestão da cadeia de abastecimento e serviços de vendas. No entanto, a marca da linha de produtos desenvolvida em conjunto não foi revelada.

A cooperação estratégica entre a SAIC e a Huawei irá alavancar ainda mais as suas respetivas vantagens e promover a indústria automóvel chinesa a um novo nível na era inteligente.

Escreveu a SAIC sobre a parceria com a Huawei, segundo a Reuters.

No ano passado, a fabricante automóvel estatal registou um declínio de 20% nas vendas globais de veículos, no meio de uma guerra de preços e de uma concorrência feroz no maior mercado automóvel do mundo.

A sua sociedade com a Volkswagen registou uma diminuição das vendas de 5,5%, enquanto as vendas da SAIC-GM caíram 56,5%.

Conforme acompanhámos, a SAIC foi atingida pelos direitos aduaneiros mais elevados da União Europeia, de 35,3%, e sofreu ainda uma quebra de 14% nas exportações, em 2024.

Participe na nossa questão: