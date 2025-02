Numa altura em que várias fabricantes planeiam carros mais pequenos e acessíveis, nomeadamente elétricos, queremos saber: faria sentido se Portugal decidisse criar um "carro do povo", um modelo totalmente desenvolvido no país? Participe na nossa questão!

Portugal deveria desenvolver um "carro do povo", feito totalmente no país?

No sentido de enfrentar as fabricantes chinesas, que apresentam propostas verdadeiramente competitivas em matéria de preços, os nomes europeus têm anunciado planos para modelos mais acessíveis e compactos.

De facto, especialmente em Portugal, os carros elétricos ainda não são para todas as carteiras.

Aliás, perante este problema, em outubro do ano passado, a Presidente do México Claudia Sheinbaum anunciou que o país ia criar uma alternativa nacional. De nome Olinia, o veículo seria um carro compacto semelhante aos vendidos nos países asiáticos e seria totalmente fabricado no país.

Na questão desta semana, queremos saber se, na sua opinião, Portugal deveria assinar totalmente um carro, no sentido de oferecer, aos condutores portugueses, uma alternativa mais baratas àquelas que de que o mercado dispõe, atualmente.

Em caso afirmativo, deveria esse modelo possuir motor de combustão ou ser elétrico a bateria?

