México vai fabricar o seu próprio “carro elétrico pequeno e compacto”. Conheça o Olinia!

Apesar de as marcas estarem a tentar democratizá-los, os carros elétricos não são, ainda, para todas as carteiras. Por esse motivo, o México decidiu avançar com uma alternativa nacional, desenhada e produzida no país, por forma a oferecer um "carro elétrico pequeno e compacto".

Com a tecnologia a ser explorada e as melhores alternativas a serem, ainda, descobertas, os carros elétrico são, para muitos, demasiado caros. Embora as marcas tentem criar modelos mais acessíveis, o valor de entrada não é, geralmente, apelativo.

Portanto, Claudia Sheinbaum, Presidente do México, anunciou que vai criar uma alternativa nacional. Conhecido como Olinia, o veículo será um carro compacto semelhante aos vendidos nos países asiáticos.

Queremos um carro elétrico pequeno e compacto, semelhante a alguns desenvolvidos, por exemplo, na China ou na Índia, mas com o nosso próprio desenvolvimento. De tal forma que tudo o que faz parte desse carro elétrico seja fabricado no nosso país. Que, dentro do possível, importemos o mínimo possível para que isso gere cadeias de produção, gere empregos e outras possibilidades.

Este projeto integra um conjunto de 100 compromissos para o mandato de seis anos do Governo do México.

México avança com um carro elétrico nacional

Com vários protótipos em cima da mesa, o México aproveitará o facto de já existirem empresas que produzem motores elétricos no país, e incentivará o fabrico de materiais como o cobre e a extração de lítio.

A ideia é fazer um carro pequeno e compacto. Sabe que, nas cidades do nosso país, ou no mundo, há diferentes tipos de carros. Um carro Tesla, por exemplo, elétrico, é muito caro.

Portanto, o Olinia será barato, por forma a representar uma alternativa viável às motos, que são "muito perigosas" e, por vezes, transportam mais de duas pessoas.

O Olinia seria semelhante a compactos como o MG Comet, que oferecem recursos de nível básico a um preço não superior ao equivalente de nove mil euros. Atualmente, no México, os carros elétricos mais baratos são o Renault Kwid E-Tech e o JAC E10X, ambos a partir do equivalente a 16.900 euros.

Para já, não são conhecidos pormenores, como o design, o desempenho ou a possível data de lançamento do Olinia. Contudo, a Presidente comprometeu-se a mostrar os primeiros protótipos e a comentar a viabilidade deste projeto, no futuro.