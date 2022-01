Toda a tecnologia que os carros elétricos da Tesla trazem abre a porta a problemas de segurança. Estes já foram detetados no passado e até resolvidos, mas não deixam de surgir novas situações relevantes e preocupantes.

Uma nova situação surgiu agora e dá conta de que um hacker garante ter acesso a 25 carros elétricos da Tesla pelo mundo. Este garante ter a capacidade de controlar estes carros remotamente e sem limites.

Hacker controla mais de 25 carros elétricos

Tem apenas 19 anos, mas parece ter conseguido realizar algo que muitos têm tentado sem sucesso. Do que revelou na sua conta do Twiteer, David Colombo garante que tem acesso a mais de 25 carros elétricos da Tesla espalhados por 13 países.

Garante que para além de conseguir aceder remotamente aos carros, também lhe é possível controlar estas viaturas e saber com precisão a sua localização. Não revelou ainda publicamente como o consegue fazer, mas entregou esta informação à Tesla para avaliação.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge.



Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving.



[2/X] — David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022

Possível intervir remotamente nestas viaturas

Com base na Alemanha, David Colombo revelou também que o problema está associado à forma como a informação necessária para se ligar aos carros elétricos. Esta é guardada pela Tesla de forma insegura e assim torna-se simples de ser acedida e consultada.

Do que publicou no Twitter, o controlo dos carros que conseguiu não permite interferir na condução. Ainda assim, tem a capacidade de ligar o sistema de entretenimento ou as luzes dos carros elétricos da Tesla. Pode ainda desbloquear os veículos sem usar a chave e desativar os sistemas de segurança.

Yes, I potentially could unlock the doors and start driving the affected Tesla‘s.



No I can not intervene with someone driving (other than starting music at max volume or flashing lights) and I also can not drive these Tesla‘s remotely.



[7/7] — David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022

Problema de segurança investigado pela Tesla

Uma publicação feita mais tarde revelou que já entrou em contacto com a equipa de segurança da Tesla e que estes já estavam a investigar o problema. A criadora dos carros elétricos deverá em breve contactar e dará atualizações que surjam sobre esta falha dos veículos.

Esta é mais uma situação de segurança que afeta os carros elétricos da Tesla e que não se esperava. Toda a tecnologia associada e que remotamente pode ser acedida abre as portas a qualquer hacker, que assim pode assumir o controlo remoto.