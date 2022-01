Passaporte português está no TOP 5 dos mais poderosos

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal destaca-se em várias áreas pelos melhores motivos. Na área da tecnologia, Portugal tem desenvolvido boas soluções e um dos bons exemplos é o passaporte.

Em 2021 o passaporte português ocupava o quinto lugar do ranking de melhores passaportes do mundo. Essa posição mantém-se.

Passaporte português permite viajar para 187 países

O Índice de Henley avalia trimestralmente os passaportes dos diferentes países, tendo por base os dados disponibilizados pela Associação Internacional de Transporta Aéreo (IATA, na sigla inglesa). Nesta lista são considerados 199 documentos diferentes e 227 destinos internacionais.

Portugal mantém a quinta posição no Índice de Henley, que analisa o valor dos passaportes com base no número de países aos quais os seus detentores podem aceder em livre-trânsito. Em 2020, Portugal tinha ficado no sexto lugar, tendo subido ao quinto em 2021.

Um passageiro com passaporte português pode viajar para 187 países sem necessitar de requerer qualquer autorização prévia. A Irlanda surge também no ranking cinco, empatada com Portugal.

A mesma posição é partilhada pela Irlanda. Portugal encontra-se à frente de países como o Reino Unido e Estados-Unidos da América.

Passaportes mais seguros

1.º lugar: Japão e Singapura (192 países)

2.º lugar: Alemanha e Coreia do Sul (190 países)

3º. lugar: Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (189 países)

4º. lugar: França, Países Baixos e Suécia (188 países)

5º. lugar: Irlanda e Portugal (187 países)

Passaportes menos seguros

111.º lugar: Afeganistão (26 países)

110.º lugar: Iraque (28 países)

109.º lugar: Síria (29 países)

108.º lugar: Paquistão (31 países)

107.º lugar: Iémen (33 países)

O Passaporte Eletrónico Português (PEP) reúne todos os dados de identificação do seu titular: nome, altura, data de nascimento, sexo, local de nascimento. É um documento indispensável a qualquer cidadão português que queira viajar para fora da União Europeia e do Espaço Schengen.

O documento pode ser pedido por qualquer Cidadão com um Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade válido.