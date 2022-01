Está claro para todos que a Google voltou a apostar no Wear OS e nos smartwatches. A gigante das pesquisas aliou-se à Samsung e desta parceria surgem já os primeiros resultados importantes, com o Wear OS a ser a primeira prova disso.

Agora, e depois de 4 anos de pedidos insistentes, surgirá em breve uma novidade para este sistema. Finalmente os canhotos vão poder usar os smartwatches com Wear OS de forma adaptada e sem terem de mudar a sua forma de ser.

Smartwatches não estão preparados para canhotos

Tal como a maioria dos relógios, também os smartwatches são criados para serem usados por destros. Esta é a forma normal e mais usada, sendo preparados para estar no pulso esquerdo e com a sua interface numa posição (entendida como) natural.

Ainda assim, há quem queira usar estes relógios inteligentes no pulso direito, mas com a interface adaptada. O Wear OS não tinha esta funcionalidade e desde 2018 que esta era pedida, por muitos utilizadores destes smartwatches.

Wear OS vai receber novidade na sua interface

A boa notícia é que esta foi finalmente preparada pela Google e muito em breve o Wear OS irá ter presente a possibilidade de inverter a sua interface. Esta foi marcada como tratada e irá ser incorporada em futuras versões. Não se sabe ainda como irá funcionar e nem como chegará.

Google com novidade para a interface dos relógios

Na verdade, os utilizadores canhotos já tinham acessível uma app que tratava deste problema. Chama-se Lefty e permite inverter a interface do relógio. Ainda assim, não altera nenhuma outra funcionalidade do smartwatch, como coroas rotativas ou botões.

A capacidade de usar os smartwatches no pulso esquerdo será uma excelente adição para o Wear OS. Finalmente os canhotos vão poder usar os seus relógios inteligentes em qualquer pulso, com a interface a adaptar-se às necessidades do utilizador.