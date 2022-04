General Motores deixará de fornecer troca de baterias para o elétrico Chevy Spark

Como sabemos, os carros elétricos já detém uma significativa presença nas estradas portuguesas e em todo o mundo. E cada vez mais surgem novos modelos e marcas que aprofundam os seus conhecimentos neste campo para também se iniciarem na produção destes veículos.

No entanto nem sempre as informações neste segmento são positivas. E de acordo com dados recentes, a General Motors vai deixar de fornecer substituições de baterias para o seu elétrico Chevy Spark.

GM deixa de fornecer substituição de baterias no Chevy Spark

De acordo com um recente relatório da EV-Resource revelado pelo canal InsideEVs, a General Motors (GM) não vai fornecer mais substituições de baterias para os modelos totalmente elétricos do seu Chevy Spark. Este modelo foi lançado no ano de 2013, sendo que novos exemplares continuaram a ser fabricados até 2016.

Segundo os detalhes, um executivo da GM confirmou à EV-Resource que a empresa "não vai voltar a fornecer a bateria [do EV Chevy Spark]". Tal deve-se ao facto do stock de baterias ter acabado e a marca não ter planos para desenvolver mais. De forma a apurar mais detalhes, o The Verge contactou a General Motors, mas ainda não obteve resposta.

Proprietários dos carros ficam numa situação complicada

Os primeiros modelos do Chevy Spark vão fazer 10 anos de existência no próximo ano. E esta decisão pode colocar os seus donos numa situação complicada, na medida em que os veículos podem deixar de funcionar caso a bateria falhe. A GM oferece uma garantia de 8 anos / 160.000 km para a bateria dos EV Sparks, e outros carros elétricos. Como tal, muitos modelos de 2013/2014 já terão esgotado a garantia.

Não ficou ainda claro se a empresa vai manter a substituição para carros ainda na garantia, ou se poderá sugerir comprar os carros aos seus donos em vez de substituir o componente, como aponta o EV-Resource.

Esta é assim uma situação delicada para quem tem um destes veículos, e esperemos para ver se outras empresas do setor seguem os mesmos passos.

