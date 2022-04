5 jogos Android para jogar no smartphone neste feriado

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades e os melhores jogos merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões para Android.

Aproveite para jogar neste feriado.

MetroLand – Corrida infinita

Os jogos de "corrida infinita" são muito populares no mundo dos jogos mobile. São simples de controla, muito desafiantes e que fazer perder umas boas horas a tentar avançar sempre mais um pouco.

Este MetroLand vai levar o jogador a explorar as suas da cidade em parkour, a deslizar por telhados ou a mergulhar em túneis subterrâneos, neste caso para não ser apanhado por quem o persegue.

Homepage: Kiloo

Preço: Gratuito

Hitman Sniper: The Shadows

Entre num mundo secreto de assassinatos e torne-se The Shadows, um grupo de atiradores profissionais. Embarque em missões ao redor do mundo, elimine alvos com discrição e criatividade, participe de competições e construa a sua reputação como Agente de Elite da International Contract Agency.

O The Shadows está classificado para maiores de 18 anos, devido ao conteúdo de violência extrema. É gratuito, mas tem compras dentro da app.

Rovio Classics: Angry Birds

Refeito do zero, Rovio Classics: Angry Birds é uma recriação fiel do jogo original que já se jogou em todo o mundo.

Com o evoluir das tecnologias associadas aos smartphones, também os pássaros zangados foram evoluindo, com versões que são graficamente mais apelativas, com funcionalidades aprimoradas, mas cuja essência acaba por ser a mesma do original.

Esmagar Palavras: Caça Palavra

Os jogos de palavras são sempre uma boa forma de passar o tempo e de exercitar a mente. Para jogar é muito simples: basta deslizar o dedo sobre as palavras para as fazer desaparecer de um quadro repleto de letras.

Pode ser jogado em qualquer lugar e sem recurso à Internet.

Homepage: FingerLab

Preço: Gratuito

The Baby in Yellow

Para quem não tem medo de bebés assustadores no escuro, este é o jogo ideal. O jogador irá interpretar o papel de babysitter de um bebé que o irá levar valentes sustos.