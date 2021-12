Os 5 melhores jogos de competição para o seu Android e iOS

O universo dos videojogos não para de crescer e no que respeita às criações para o universo mobile há novidades a chegar constantemente. Algumas das novidades e os melhores jogos merecem destaque e, por isso, hoje deixamos sugestões de jogos Android e iOS disponíveis gratuitamente na Play Store ou App Store, respetivamente.

Que comece o jogo!

Jogos de competição para Android e iOS League of Legends: Wild Rift

O jogo League of Legends: Wild Rift parte da premissa de combates de League of Legends, no entanto, foi criado do zero para dispositivos móveis.

Está disponível gratuitamente para Android e iOS, com compras dentro da app.

MARVEL Future Revolution

O jogo MARVEL Future Revolution vai permitir-lhe vestir-lhe a pele de um super herói da Marvel e participar em missões inspiradas nos momentos mais icónicos de todo este universo.

Homepage: Netmarble

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [iOS]/ 4 [Android] Estrelas

Pokémon UNITE

Crie a sua equipa e enfrente os seus oponentes no primeiro jogo estratégico da Pokémon com batalhas em equipas de 5 contra 5! Um verdadeiro tesouro para os fãs da série, agora com atualização natalícia.

Rogue Land

Uma força do mal antiga está a encher o mundo de monstros. Um grupo de heróis deve dominar o poder dos elementos enquanto luta até chegar à origem do mal! É este o teasing do jogo Rogue Land que também é gratuito com compras dentro da app.

Suspects: Mansão Mistério

Jogue online com outros 9 jogadores reais enquanto tenta resolver o misterioso assassinato. Realize tarefas de investigação para chegar mais perto de encontrar a identidade dos assassinos. Mas atenção, neste jogo não será tarefa fácil: os assassinos estão entre o grupo e não vão parar até “matar” a investigação!