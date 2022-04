Ford vai suspender a produção na fábrica de Michigan por falta de chips

Já aqui mencionámos várias vezes que a escassez de chips não afeta apenas o mundo dos computadores e smartphones. Hoje em dia, com a tecnologia a abranger diversos setores, esta falta de equipamentos tem impacto em diversas áreas, como, por exemplo, no ramo automóvel.

Neste sentido, a Ford anunciou agora que vai suspender a produção na sua fábrica em Michigan, onde o Mustang é produzido, devido à escassez global de semicondutores.

Ford interrompe produção em Michigan devido à escassez de chips

A Ford Motor Co anunciou nesta quinta-feira (31) que vai suspender a produção na sua fábrica de montagem Flat Rock, situada no estado de Michigan, já durante a próxima semana. O motivo para esta decisão da fabricante de carros norte-americana prende-se com a escassez de chips.

Relembramos que esta escassez foi desencadeada pela pandemia da COVID-19, a qual obrigou muitas fábricas e empresas a fecharem portas ou a limitarem a produção devido às medidas de contingência, isolamento e número de infeções, o que provocou a falta de pessoal. E este problema não afeta apenas a marca norte-americana, tendo um impacto em várias fabricantes do setor automóvel, assim como noutros segmentos.

Na fábrica de Michigan, é onde a Ford produz o seu popular e cobiçado modelo Mustang. Mas durante a próxima semana, essa montagem ficará então suspensa.

Contudo, segundo adianta a Reuters, a Ford já havia alertado no mês passado que a falta de chips iria promover um declínio no volume de carros conseguidos para o atual trimestre. E para além de Michigan, a empresa também suspendeu em fevereiro passado, durante uma semana, a produção da sua fábrica de montagem em Kansas City, onde são fabricadas as pickups F-150.

Por outro lado, a montadora referiu que as suas outras fábricas norte-americanas vão, para já, manter-se em pleno e normal funcionamento.