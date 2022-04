Pplware entra na era do Blockchain e cria NFT (Non-fungible Token)

NFT, já ouviu falar? Sim, hoje é dia das mentiras e tudo o que se escreva é duvidoso. No entanto, o Pplware tinha preparado para o dia de hoje, o primeiro dia de abril, mês em que celebramos mais um aniversário, uma enorme novidade!

Na próxima segunda-feira, o Pplware vai lançar um novo projeto com uma aposta clara em NFT (ativos digitais não fungíveis). Por revelar fica ainda a área da aposta deste canal tecnológico.

NFT garante propriedade intelectual podendo assim ser considerado um ativo genuíno

Vivemos numa era de transição digital, mas nesta fase para um nível completamente diferente. Se há uns anos o foco era no desenvolvimento de sites para as empresas, não foi há muito tempo que a prioridade passou a ser as aplicações. No entanto, nesta nova era de transição digital o foco passará a ser os contratos digitais... e é nessa área que o Pplware vai apostar!

Ainda sem revelar a área de negócio, o Pplware vai entrar na era do Blockchain e vai lançar dois NFT. Como temos apresentado em outros artigos, os NFT, "Non-fungible Token" (Token não-fungível) garantem a propriedade intelectual podendo assim ser considerado um ativo genuíno.

Se nos basearmos na definição, trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. No fundo, é um título que define originalidade e exclusividade para bens digitais e, como tal, é um registo que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre um conteúdo.

Um token não fungível é um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Diferentemente das criptomoedas como o Bitcoin e de vários outros tokens utilitários, os NFTs não são mutuamente intercambiáveis.

Sabia, por exemplo, que o primeiro tweet (na rede social Twitter) foi vendido como NFT por 2,9 milhões de dólares? E sabia que a cara da Doge (associada à criptomoeda DogeCoin) foi vendida como NFT por $4 milhões?

A apresentação deste novo projeto acontecerá às 10h de segunda-feira e terá transmissão nas nossas redes sociais.