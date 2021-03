Primeiro tweet de sempre vendido por 2.9 milhões de dólares

O primeiro tweet de sempre feito no Twitter foi escrito por Jack Dorsey, o seu fundador. A publicação feita em março de 2006 foi agora vendida pela módica quantia de 2,9 milhões de dólares como um NFT.

O novo proprietário revelou que a sua aquisição é equivalente à compra do quadro da Mona Lisa.

Quase 3 milhões de dólares… por um tweet

Provavelmente já se questionou sobre qual terá sido a primeira publicação feita em determinada rede social. Pois bem, no Twitter foi um simples “just setting up my twittr“, escrito em março de 2006, pelo fundador da rede social, Jack Dorsey.

Agora, o (quase) pote de ouro foi vendido por 2,9 milhões de dólares. A compra milionária foi feita diretamente da Malásia, pelo empresário Sina Estavi.

O empresário já se manifestou sobre a compra e utilizou o próprio Twitter para dizer que é semelhante à compra da pintura da Mona Lisa.

Venda de publicações poderá vir a crescer

Sina Estavi, o chefe executivo da empresa de tecnologia Bridge Oracle, comprou o tweet através de um leilão na plataforma Valuables, usando a Ether, uma criptomoeda rival da Bitcoin.

De acordo com a Reuters, a Valuables pertence à empresa Cent, sediada nos Estados Unidos da América, e serve essencialmente para comprar e vender tweets autografados pelos seus vendedores.

Além do valor pelo qual foi vendida a publicação, o seu comprador ainda teve direito a recebê-la como NFT, que atribui uma espécie de certificado de autenticidade e exclusividade a itens digitais.

NFT é uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Este título define originalidade e exclusividade a bens digitais. Sigla para “Non-fungible Token” (“Token não-fungível”, em tradução livre), os NFTs têm chamado a atenção depois de serem pagar somas milionárias para adquirir este tipo de ativo na Internet.

Embora tenha sido vendida, a publicação continuará disponível no Twitter, com a diferença que Estavi será o seu proprietário, bem como dos seus metadados.

A previsão é que as vendas de tweets aumentem, uma vez que existem imensas publicações feitas por artistas, como atores e músicos, que se tornam virais e, por isso, poderão interessar aos entusiastas.

