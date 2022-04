Depois do primeiro iPhone com USB-C, eis o primeiro Android funcional com porta Lightning

Do criador do primeiro iPhone com porta USB-C funcional, eis que chega um novo projeto virado ao Android. O engenheiro suíço Kenny Pi partilhou no seu canal de YouTube um vídeo onde mostra um Samsung Galaxy A51 com porta Lightning e que funciona para carregamento e até para partilha de ficheiros.

A verdade é que este projeto, segundo o próprio criador, não é para ser levado muito a sério e surge como uma piada do dia 1 de abril, ainda que seja tudo verdade e lhe tenha ocupado umas boas horas de trabalho.

O engenheiro Ken Pillonel (Kenny Pi) fez aquilo que a Apple ainda não teve coragem de fazer e criou o primeiro iPhone do mundo com uma porta USB-C funcional. Mais que criar este "revolucionário" produto, ainda mostrou que o mundo está ansioso para que a Apple dê o passo em frente: o primeiro iPhone com porta USB-C vendido por cerca de 75 mil euros!

Agora, Pillonel inverteu os papeis e criou aquele que será o primeiro (e provavelmente o único) Android com porta Lightning.

Android com porta Lightning - uma piada de 1 de abril, mas com trabalho

O vídeo, dado o caráter do projeto, foi lançado propositadamente a 1 de abril, o Dia das Mentiras. Ainda assim, o projeto não foi propriamente uma brincadeira, dado o trabalho envolvido. O Samsung Galaxy A51 transformado é totalmente funcional e permite carregar o smartphone, bem como transferir dados.

Foi uma modificação complexa que exigiu algum pensamento fora da caixa... e com um pouco de DIY em cima disso

Segundo Kenny Pi, os cabos Lightning vendidos pela Apple não são "burros", não dedicados ao carregamento de aparelhos da Apple, então, foi obrigado a encontrar uma forma de enganar o cabo para pensar que estava ligado a um dispositivo da Apple, o que por si só já foi um desafio.

Ainda assim, esta transformação, garante, foi mais simples do que a que fez com o iPhone com porta USB, muito porque não teve tanto cuidado no resultado final como com o outro projeto, além de todo o conhecimento que adquiriu desde esse projeto.