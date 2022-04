Há alguns anos que a Microsoft elegeu o Android como o seu sistema operativo móvel de eleição. Trabalhou no sentido de unir o seu Windows com a proposta da Google, para assim tentar criar um ecossistema mais alargado e integrado.

Com a app criada para fazer a união era já possível ter muito ao longo do tempo. Agora a Microsoft resolveu renovar completamente esta proposta e dar-lhe um novo nome. Surge assim o Phone Link e é com esta novidade que a Microsoft quer unir o Windows com o Android.

Uma grande novidade da Microsoft

A grande maioria dos utilizadores que têm acesso ao Android e ao Windows conhecem esta proposta da Microsoft. Permite que se possa agir diretamente no smartphone sem ter de o ligar ou ter de interagir. Tudo acontece no Windows e de forma total.

A Microsoft resolveu melhorar ainda mais esta sua proposta, começando por lhe mudar o nome. Chama-se agora Phone Link e quer ser o que nome indica, uma ligação do smartphone Android para o Windows, que assim fica mais claro no que tem.

Phone Link é uma renovação completa

Mais do que um novo nome, o Phone Link tem também uma nova imagem. Esta aproxima-o mais do que o Windows 11 oferece em termos de design, com um grafismo mais moderno e mais limpo, sem elementos desnecessários.

Os utilizadores podem também contar com uma reordenação de todos os elementos. As notificações, uma das mais usadas e constantes, estão agora no centro desta proposta da Microsoft. Presentes do lado esquerdo, têm para si uma coluna própria e permite que sejam respondidas ali mesmo.

Uma ponte entre o Android e o Windows

Os controlos de som, bluetooth e outros estão mesmo acima e com fácil acesso. O acesso às mensagens, às fotografias, às apps e às chamadas ficam agora na zona posterior, também ela mais acessível e organizada para o utilizador.

O Phone Link está já acessível nas lojas para atualização ou instalação e tornou-se mais simples configurar a ligação entre o Android e o Windows. Com um simples código QR e as 2 apps instaladas (Play Store e Microsoft Store) tudo acontece certamente de forma rápida e direta.