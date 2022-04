Todos os bloqueios que o Ocidente tem colocado à Rússia têm um propósito único e bem definido. Querem fazer pressão no país e nos seus cidadãos e que a invasão da Ucrânia termine de forma imediata.

Com resultados que muitos colocam em causa, muito deste bloqueio vem das empresas tecnológicas como a Google. O bloqueio do acesso à Play Store do Android foi uma realidade, mas que agora parece ter uma resposta. A Rússia prepara-se para lançar a sua loja de apps da Google.

Invasão da Ucrânia bloqueou a Play Store

Este é um cenário que já vimos noutros casos e que em algumas situações parece ter funcionado. Ao limitar o acesso à Play Store do Android, muitas empresas optam por criar as suas lojas de apps, com muitas propostas.

Será com algo similar a estas propostas que a Rússia pretende contornar o bloqueio da Google. Vão lançar a NashStore ("Nossa Loja" em português) e ali disponibilizar as apps para os smartphones Android dentro do país.

In Russia, by May 9, they will launch an alternative of Google Play called NashStore... Good luck with that. pic.twitter.com/UHfOn7lOrV — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 29, 2022

NashStore é a resposta da Rússia para Android

O lançamento desta nova proposta estará para breve e será num momento histórico. A data escolhida é o dia 9 de maio, um feriado nacional em que a Rússia comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial. Nesse dia a NashStore estará aberta ao público, com os seus criadores a esperar muitas apps presentes.

Não se conhece a forma como esta loja irá ser preenchida com as apps que os utilizadores necessitam. À luz do que se tem visto, associada ao ignorar dos direitos de autor, é provável que siga o que outras lojas fazem, importando diretamente apps da Play Store, contornando os programadores.

Será que a Rússia vai aproveitar esta loja?

Esta poderá ser também uma forma indireta do Kremlin conseguir obter informações dos utilizadores. Será simples colocar apps alteradas e com malware presente, que depois poderá ser usado para controlar os smartphones Android na Rússia.

Será interessante o que este grupo de programadores vai criar na NashStore. Esta loja dedicada ao Android tem agora espaço na Rússia, depois da Google ter bloqueado a sua proposta e os seus serviços em resposta à Invasão da Ucrânia.