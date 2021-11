Primeiro iPhone com porta USB-C vendido por cerca de 75 mil euros!

O trabalho de um jovem estudante de engenharia robótica foi um sucesso entre os internautas. Aquilo que tinha apenas como um projeto pessoal, depois de partilhado nas redes sociais com uma breve descrição do processo, escalou completamente as suas ambições. Em concreto, Pillonel criou o primeiro iPhone funcional com porta USB Tipo-C.

Este smartphone foi colocado em leilão no eBay e já foi vendido pela módica quantia de 75 mil euros.

iPhone com porta USB-C vendido por 75 mil euros

Um jovem estudante suíço de engenharia robótica tinha um projeto pessoa que tinha como objetivo criar um iPhone com porta USB-C, mas que continuasse ao funcionar, ao contrário de outros projetos que já haviam sido levados a cabo.

Ora, Pillonel fez a engenharia reversa do conector C94 personalizado da Apple, criando o seu próprio design de PCB flexível que cabe dentro de um iPhone. Além da nova forma de carregar a bateria, o que mais caracteriza o smartphone?

Trata-se de um iPhone X que, além de ter a porta USB-C, oferece 64 GB de armazenamento, vem na cor preta e tem a caixa, mas não traz nenhum acessório. O criador adverte ainda que este telefone não deve ser usado como equipamento principal ou sequer de uso frequente. Não deve também ser restaurado ou ter quaisquer dados apagados depois da compra.

No entanto, apesar das limitações, o projeto de Pillonel foi altamente rentabilizado. Através de um leilão na plataforma eBay, o iPhone X foi vendido por $86 001, o que numa conversão direta dá cerca de 75 mil euros. Há ainda a informação de que foram feitas 116 licitações. Foram feitas algumas licitações acima dos 100 mil dólares, mas acabaram por ser retiradas.