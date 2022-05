Atualmente já são cada vez mais frequentes os veículos elétricos nas estradas portuguesas e, com facilidade, os vemos misturados com os carros mais tradicionais, a motor. Tal deve-se à maior oferta existente no mercado e, claro está, ao preço mais acessível de alguns modelos para que as pessoas ponderem a sua aquisição.

No entanto, parece que o futuro trará algumas notícias menos boas para este segmento. De acordo com as mais recentes informações, o fabrico de baterias para carros elétricos poderá ficar 22% mais caro em apenas quatro anos. E a grande responsável por isso é a escassez de matérias-primas, como o lítio.

Fabrico de baterias para elétricos pode ficar mais caro

De acordo com uma recente análise de Sam Jaffe, diretor da empresa de pesquisas E Source, "o tsunami da procura está a chegar. Não acho que a indústria de baterias esteja pronta". O executivo baseia-se num recente estudo da sua empresa, e publicado pela CNBC, onde se concluiu que haverá uma escalada nos custos de fabrico dos veículos elétricos a médio prazo. E o motivo está relacionado com a escassez de matérias-primas que são fundamentais para as células das baterias que se integram nestes mesmos carros.

Segundo os dados apurados pela E Source, após vários anos em que o preço das células das baterias caiu, dado o aumento da produção, agora o seu custo irá sofrer um aumento nos próximos quatro anos. Atualmente, as células de baterias custam, em média, 128 dólares por quilowatt-hora, no entanto, estima-se que no próximo ano baixem ligeiramente para os 110 quilowatts-hora.

Mas as boas notícias terminam aí, pois a empresa indica que esses valores vão sofrer um aumento de 22% entre o ano de 2023 e 2026, podendo chegar aos 138 dólares por quilowatt-hora antes de voltarem a cair frequentemente, algo que deverá acontecer em 2031. Nesse ano, os dados apontam para que o valor possa rondar os 90 dólares por quilowatt-hora.

Este aumento de preço acontecerá então devido à escassez de matérias-primas essenciais, como o lítio. Neste sentido, Jaffe adiantou que "há uma escassez literal de lítio e haverá uma escassez ainda mais acentuada de lítio. As baterias não podem ser produzidas se não se extrair lítio".

Carros elétricos podem também encarecer...

Com estes dados, a empresa de pesquisas estima que haja também um aumento no preço dos veículos vendidos no ano de 2026, aumento esse que deverá rondar os 1.500 e os 3.000 dólares por veículo. Além disso, há ainda uma redução nas projeções de venda entre 5% e 10%.

A dificuldade na extração de lítio já é sentida há algum tempo por algumas empresas, tanto que a Tesla já havia referido em 2020 que se o preço da matéria-prima não cair, iria começar a minerá-la diretamente. Por sua vez, o relatório da E Source refere que "com o preço do lítio a subir quase 900% nos últimos dezoito meses, assumimos que o mercado de capitais vai abrir as portas para estabelecer dezenas de novos projetos de mineração de lítio".

No entanto, outros dados que já aqui divulgámos, indicam que haverá lítio e níquel suficientes para produzir 21 milhões de elétricos por ano até 2025.