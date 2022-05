O fluxo de notificações que recebemos hoje em dia é muito elevado. Todas as apps e serviços estão a alertar os utilizadores, tentando captar a sua atenção para que exista uma interação constante e imediata.

Assim, é importante ter o controlo sobre estas notificações, algo que é simples num smartphone Xiaomi. É possível colocar as mais importantes em pausa e voltar ao seu foco mais tarde. Veja como o pode fazer em poucos segundos.

A MIUI dá aos utilizadores dos smartphones Xiaomi alguns extra que a maioria dos smartphones Android não tem acesso. Estas adições tornam mais simples usar o smartphone e garantem que os utilizadores têm acesso a melhorias importantes.

Uma das melhorias está no campo das notificações. Estas podem se controladas de forma muito mais fina e garantem ao utilizador mais informação e um fluxo mais controlado. Claro que este controlo dá muito mais a quem recebe este fluxo elevado de informação.

Quem quiser controlar de forma total como e quando as notificações surgem num smartphone Xiaomi só precisa de carregar em cada uma delas, de forma isolada. Ao fazer esse passo, surgirá um novo menu, onde vai ser possível agir.

As 3 opções presentes garantem ao utilizador um controlo grande, devendo ser escolhida a opção Soneca. Esta irá fazer surgir um novo menu, onde o utilizador irá definir o tempo em que as notificações dessa app vão ser escondidas.

Basta então que escolham entre 15 ou 30 minuto ou 1 ou 2 horas. A terminar devem carregar no botão ok. De imediato as notificações vão desaparecer, regressando apenas quando o tempo definido for ultrapassado. Nesse momento, o utilizador pode novamente focar-se no que estas revelam.

Esta é uma funcionalidade muito interessante e que a Xiaomi tem nos seus smartphones. Com este controlo das notificações tudo fica mais simples e deixa de existir um fluxo anormal e incómodo, que certamente distrai quem usa estes equipamentos.