A Mozilla tem mantido o Firefox recheado de novas funcionalidades, ao mesmo tempo que tenta garantir a sua atualização constante. Desta forma garante que os utilizadores estão protegidos e livres de qualquer problema.

Assim, e na linha de outras situações similares, surgiu mais uma atualização de segurança urgente. Esta corrige duas situações anormais e que devem ser tratadas de imediato. Assim, a Mozilla recomenda que seja instalada imediatamente.

Novidades importantes da Mozilla

Apesar de ter lançado o Firefox 100 há muito pouco tempo, a Mozilla já registou 2 atualizações para esta versão do seu browser. Estas procuram corrigir situações anormais e que precisam de uma atenção especial, muito focadas na segurança e na proteção dos utilizadores.

É aqui que a versão 100.0.2 passa a estar disponível, para corrigir 2 problemas graves de segurança. A lista de problemas não é revelada em detalhe na lista de novidades do novo Firefox, mas a Mozilla tem mais dados acessíveis a todos.

Problemas de segurança com o Firefox

A primeira falha foi marcada como CVE-2022-1802 e permite que um atacante no Firefox possa corromper os métodos de um objeto Array em JavaScript por meio de poluição de protótipo. Desta forma poderá conseguir executar código JavaScript controlado pelo atacante num contexto privilegiado.

A segunda, marcada como CVE-2022-1529, permite a um atacante enviar uma mensagem ao processo pai do browser onde o conteúdo foi usado para indexar duas vezes num objeto JavaScript. Isso leva à poluição do protótipo e, finalmente, ao JavaScript controlado pelo invasor sendo executado no processo pai privilegiado.

Correções de segurança para este brower

Estes problemas, na verdade, estão em mais produtos da Mozilla e por isso existem várias atualizações. Temos o Firefox 100.0.2, o Firefox ESR 91.9.1, o Firefox for Android 100.3 e o Thunderbird 91.9.1. Todo estas versões estão já acessíveis para serem instaladas.

Tal como referido antes, a Mozilla recomenda que esta atualização seja instada de imediato, para proteger o Firefox. Só desta forma as duas falhas de segurança são tratadas e deixam de representar uma ameaça aos utilizadores e aos seus dados neste browser.