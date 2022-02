Estes são os países onde pode comprar um Tesla Model 3 mais barato

Atualmente o preço da energia está "pela hora da morte". Aliás, se até há uns meses os veículos elétricos (VE) tinham uma vantagem enorme face aos térmicos, hoje, essa vantagem já não é tão expressiva. Contudo, feitas as contas, um elétrico ainda ajuda a poupar muito dinheiro. Claro, essa poupança começa logo na compra. Então onde será que um Tesla Model 3 é mais barato?

Para nos responder a estas questões, um novo estudo publicado no Reino Unido detalhou os países ao redor do mundo onde os VEs são os mais baratos e mais caros para comprar, neste caso em particular, um Tesla.

A escolha de um Tesla Model 3 terá a ver com o facto deste ser um dos elétricos mais vendidos no mundo. Aliás, a Tesla foi a marca que mais carros elétricos vendeu em Portugal no ano de 2021.

O Model 3 é o carro mais acessível da linha atual da Tesla. Como tal, este tornou-se no veículo elétrico mais vendido no mundo até ao momento e ajudou a empresa americana a vencer no mercado automóvel dos elétricos em todo o mundo.

Portanto, não será à toa que os autores do estudo optaram por analisar e comparar os preços do Model 3 em vários países ao redor do mundo.

Os países mais baratos e caros para comprar um Tesla

O estudo delineando os preços dos elétricos por país, classificados do mais barato ao mais caro, foi realizado pela Confused.com no Reino Unido. Além dos VEs, o estudo também compara os preços globais de SUVs, hatchbacks e carros desportivos. Dito isso, vamos focar a nossa atenção apenas nos carros elétricos.

Se os outros modelos e categorias forem do seu interesse, poderá ler o estudo completo da Consused.com.

Em relação ao método usado para o estudo, a Confused.com escolheu um veículo amplamente disponível para venda em todo o mundo. A equipa obteve os preços de tabela para este modelo visitando o site local do fabricante (Tesla) para cada país em que é vendido. Pode ver a lista completa de fontes do estudo.

Estes preços incluem impostos e quaisquer possíveis subsídios de acordo com as políticas do país. Estão atualizados no momento do estudo, mas como é sabido, os preços dos VEs da Tesla flutuam com bastante frequência, assim como as taxas de câmbio entre os EUA, a UE e o Reino Unido.

10 países onde é mais barato comprar um Tesla Model 3

No topo da lista de países onde é mais barato comprar um Tesla Model 3 está Macau, na costa sul da China. Esta é uma das regiões administrativas especiais da República Popular da China desde 20 de dezembro de 1999. Conforme sabemos, antes desta data, Macau foi colonizado e administrado por Portugal durante mais de 400 anos e é considerado o primeiro entreposto, bem como a última colónia europeia na Ásia.

Macau é também reconhecido por seus famosos casinos e é onde temos o preço mais barato do mundo para comprar um Tesla Model 3.

10 países onde é mais caro comprar um Tesla Model 3

Se na tabela anterior mostrámos os 10 países onde é mais barato adquirir um Tesla Model 3, agora na tabela seguinte indica os 10 países onde é mais caro a compra do carro.

Provavelmente não ficará surpreendido ao ver Portugal neste top. Isto porque estamos num país que carrega nos impostos, tributando consideravelmente o mercado automóvel. Contudo, poderá sim surpreender-se pelo facto de ter sido este carro o mais vendido no ano que passou.

Nesta tabela vemos no primeiro lugar Singapura, onde um Model 3 custa a módica quantia de 83.500 dólares. Atenção, estamos a falar na versão mais barata do Tesla Model 3.

Portanto, neste país o preço é praticamente o dobro dos seus vizinhos de Macau.

Em Portugal, um Tesla Model 3 custa perto de 53 mil euros. Mesmo assim venderam-se muitas centenas deles no ano que passou.

Com esta relação de preços, se quiser dar um salto a Macau ou à Roménia, poderá comprar mais barato, pelo menos comprar, o resto depois é sempre a somar.