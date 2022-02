Tenha o site perfeito por 0€ (domínio, alojamento e redes sociais)

Deixou a sua ideia de negócio ou projeto ficar pelo caminho? Fez mal! Este é o mote da nova campanha da Dominios.pt, que promete aos seus clientes um site com domínio, alojamento e integração com redes sociais de forma totalmente gratuita.

Saiba como tudo funciona.

Crie um site grátis com tudo incluído em Dominios.pt, sem pagar NADA, BOLA, ZERO EUROS e tenha acesso a site integrado com redes sociais, email, alta performance e segurança durante 12 meses e com ZERO compromissos. Todas as ideias são válidas e por 0€ não tem desculpa para tirar o seu projeto da gaveta e lançar o seu site.

Por isso, se necessita de criar um site para a sua empresa, projeto ou ideia, a Dominios.pt tem a solução para si, sem qualquer tipo de investimento financeiro.

Tenha o site perfeito por 0€, BOLA, ZERO, NADA!

Apenas tem de escolher o domínio ideal para começar o seu projeto online. O domínio é onde a sua presença online começa, podendo escolher o seu no site da Dominios.pt e registar por 0€ com direito a site integrado com redes sociais, email, alojamento de alta performance e segurança!

Tire a sua ideia da gaveta e atreva-se a ser o próximo unicórnio português, apostando na solução de site mais barata de Portugal, com o selo de qualidade da Dominios.pt. Tudo começa com o registo de um domínio gratuito. Na Dominios.pt tudo o precisa para ter um negócio de sucesso está incluído, durante um ano, no registo do seu domínio:

Alojamento Web : Oferta de 1GB de alojamento para alojar de imediato o seu site;

: Oferta de 1GB de alojamento para alojar de imediato o seu site; Site One Page : Crie facilmente um Site One Page com navegação vertical;

: Crie facilmente um Site One Page com navegação vertical; Conta de Email: Uma conta de email com o nome do seu domínio para que possa receber, enviar e reencaminhar emails de forma profissional.

Com um moderno Construtor de Sites, com centenas de temas à sua escolha, pode criar um site one page adaptado aos diversos dispositivos (PC, smartphone, tablet), mesmo que não tenha conhecimentos técnicos, e otimizado para o Google. Conheça as principais funcionalidades do seu futuro site:

Editor Arrasta & Solta : Use a ferramenta de criação de sites para criar um site completo simplesmente arrastando imagens e widgets para a página.

: Use a ferramenta de criação de sites para criar um site completo simplesmente arrastando imagens e widgets para a página. Integrações : Integre o seu site com outras soluções baseadas na web, como OpenTable, Yelp Reviews, PayPal, comentários Disqus e muito mais.

: Integre o seu site com outras soluções baseadas na web, como OpenTable, Yelp Reviews, PayPal, comentários Disqus e muito mais. Importador de conteúdos : se já tem um site, pode importar os conteúdos do seu atual site, economizando assim o seu valioso tempo.

: se já tem um site, pode importar os conteúdos do seu atual site, economizando assim o seu valioso tempo. Search Engine Optimization (SEO) : dispõe de funcionalidades que permitem melhorar o ranking nas pesquisas do seu site, configure os textos, os títulos, as descrições das páginas e as redireções 301.

: dispõe de funcionalidades que permitem melhorar o ranking nas pesquisas do seu site, configure os textos, os títulos, as descrições das páginas e as redireções 301. Formulários : Com o criador de formulários torna-se mais fácil criar formulários de contactos, simplesmente arraste e solte-os no lugar desejado.

: Com o criador de formulários torna-se mais fácil criar formulários de contactos, simplesmente arraste e solte-os no lugar desejado. Redes Sociais: Tenha um site integrado com as principais redes Sociais.

A Dominios.pt, com mais de 20 anos de atividade e com uma reputação de inovação e excelência, é o maior prestador nacional de serviços de registo de domínios na internet, alojamento de sites e email, servidores dedicados, cloud e VPS. São mais de 80 000, os clientes confiam os seus serviços à empresa.

Domínios