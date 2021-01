Este veículo futurista será avistado no céu…

Veículos voadores são, sem dúvida, um sinónimo de futuro. Aliás, imagine poder fugir à confusão da estrada, de forma a chegar mais rápido ao destino, mas fugindo também à confusão dos aeroportos…

Então, a Geneal Motors Co apresentou, na terça-feira, um veículo voador self-driving, um cheirinho daquilo que nos poderá trazer o futuro.

Veículo capaz devoar de telhado em telhado

Claramente, a General Motors está na vanguarda do desenvolvimento automóvel, com o lançamento deste veículo futurista. Além de voador, o Cadillac é também self-driving e poderá ser o espoletar de um novo e futuro conceito de transporte pessoal.

Com capacidade para um único passageiro, o veículo voador promete ser capaz de viajar de telhado em telhado a uma velocidade de cerca de 80 km/h. Isto, claro, aliado a um sistema vertical de descolagem e aterragem (VTOL).

O VTOL é a chave da visão da General Motors para um futuro multimodal.

Disse Mike Simcoe, chefe de design da General Motors.

Dessa forma, poderá transportar o passageiro por cima das ruas e das estradas, completando rotas mais rápido.

Além de ser voador, o veículo é totalmente autónomo e elétrico, estando equipado com um motor de 90 kW e uma bateria GM Ultium. Relativamente à carroçaria, possui quatro pares de rotores e, como não poderia deixar de ser, é extremamente leve.

Meios de transporte futuristas e revolucionários

Conforme revelou Mary Barra, chefe executiva da General Motors, a fabricante de automóveis está muito focada em explorar modos de transporte alternativos. Além deste veículo voador para transporte pessoal, também pensaram em táxis aéreos, por exemplo.

Aliás, o veículo voador foi apresentado num vídeo juntamente com um vaivém elétrico, um Cadillac para toda a família. Por sua vez, este surgiu no vídeo como um produto a chegar em breve com portas de correr e um teto panorâmico em vidro. Além disso, a cabine terá assentos dispostos em forma de lounge, bem como sensores biométricos, controlo de voz e reconhecimento de gestos manuais.

Então, apesar de a General Motors não ter adiantado mais detalhes, sabemos que serão certamente duas máquinas futuristas e bem diferentes.

