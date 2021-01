WhatsApp testa uma novidade que vai substituir o arquivar de mensagens

Apesar de todo o tumulto que gira em torno do WhatsApp, as suas equipas de programadores não pararam de preparar as próximas versões. As novidades continuam a ser testadas e a ser preparadas para chegar muito em breve.

Uma nova foi agora encontrada e vai substituir uma funcionalidade que já existe neste serviço. Falamos do arquiva de mensagens, que vai ser melhorado e passar a chamar-se Ler mais tarde. Nas melhorias encontramos algo muito útil.

Mais uma novidade que chega ao WhatsApp

Tal como acontece há muitos anos, o WhatsApp lança novidades de forma escondida na sua versão de testes do Android. Esta mostra de forma antecipada o que está a ser preparado para o futuro imediato, ainda que não possa ser acedido por todos os utilizadores.

A mais recente quer dar algum controlo ao utilizador e vem mudar uma das funcionalidades já presentes atualmente. Falamos da atual capacidade de arquivar mensagens, que as coloca apenas numa área diferente do WhatsApp, não as silenciando de forma permanente.

Uma grande mudança no arquivar de mensagens

E precisamente aqui que entra a mudança e a novidade Ler mais tarde, que está agora em testes. Esta vai substituir a anterior e dar finalmente uma funcionalidade esperada por todos há muito tempo e que realmente arquiva de forma permanente as mensagens.

Até agora, e é ainda o comportamento ainda em utilização no WhatsApp, tudo acontece de forma diferente. A cada nova mensagem nos grupos arquivados, os utilizadores são notificados e a conversa volta a aparecer visível.

Ler mais tarde é a nova opção disponível

Isto será feito com o silenciar das notificações desse momento em diante, não voltando a incomodar o utilizador. Esta será uma opção adicional e que pode ser ativada de forma global. Cabe ao utilizador decidir se quer ou não ser notificado de novas mensagens.

Não há, por agora, uma previsão para a chegada desta novidade do WhatsApp. Espera-se que chegue em breve, mas deverá ainda passar por uma fase de testes. Estes vão acontecer na versão Beta da app Android deste serviço.