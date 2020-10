Sistema Full Self-Driving: Uma falsa promessa da Tesla?

Como sabe, a Tesla lançou o seu sistema Full Self-Driving. Conforme lhe dissemos aqui, esta semana, um grupo de proprietários está a testar este novo recurso nas vias públicas.

Contudo, esta promessa parece ter sido mal explicada e, claro, já surgiram críticas.

Sistema Full Self-Driving e as “letras pequeninas”

A vontade da Tesla é que os seus veículos sejam verdadeiramente autónomos, para que os seus condutores desfrutem das viagens de forma bem mais descontraída. Conforme anunciado por Elon Musk, os testes na via pública do sistema Full Self-Driving começaram esta semana e já há críticas.

Um pequeno grupo de proprietários já teve o prazer de usufruir do novo software de 8 mil dólares. Contudo, apesar da promessa de um sistema Full Self-Driving, no website da empresa está um aviso (quase impercetível) de que o sistema não torna os veículos totalmente autónomos. Assim sendo, os condutores precisam de supervisionar o comportamento do Tesla durante a viagem.

Por causa deste detalhe, existem especialistas a acusar a Tesla de marketing enganoso e irresponsável. Isto, porque, até ao fim do ano, prevê-se que 1 milhão de condutores tenham acesso ao software, sem saber que o sistema Full Self-Driving não dá ao Tesla total autonomia.

Isto está a enganar ativamente as pessoas sobre as capacidades do sistema, com base nas informações que vi sobre ele. É uma funcionalidade muito limitada que ainda requer uma supervisão constante do condutor.

Disse Steven Shladover, engenheiro que estudou a condução autónoma durante 40 anos, da University of California.

Tesla debaixo de olho dos especialistas

Numa conferência telefónica, Elon Musk disse aos analistas que a empresa está a começar o software de forma lenta e cautelosa. Para já, possui veículos na via pública a fazer o teste da eficácia do sistema. Além disso, desconhece-se os condutores que estão a fazer os testes e os locais.

Com a polémica, a National Highway Traffic Safety Administration, reguladora dos fabricantes de automóveis, admite que irá estar atenta aos Tesla e que não hesitará em tomar medidas para proteger os cidadãos.

Não há nenhum veículo disponível atualmente para compra que seja capaz de conduzir sozinho.

Disse a reguladora numa declaração.

As preocupações por parte dos especialistas surgiram, uma vez que, antes do sistema Full Self-Driving, a Tesla nomeou um sistema de Autopilot que resultou em, pelo menos, 3 mortes nos EUA, devido ao excesso de confiança na sua eficácia.

Tesla de Elon Musk vigiada devido a Full Self-Driving

A Tesla está entre as 60 empresas com licenças para operar veículos autónomos com condutores humanos de reserva, na Califórnia. Este que é o estado principal para as vendas da Tesla. Assim, as empresas são obrigadas a apresentar relatórios, documentando as falhas que o sistema possa ir apresentando.

Ademais, antes da Tesla poder colocar veículos com sistema Full Self-Driving tem de conseguir outra autorização fornecida por reguladores estatais. Para já, ainda não a tem.

Com isto, é preciso ter muito cuidado. Isto, porque, apesar de inovador, convém perceber se os veículos com sistema Full-Self-Driving são seguros.

