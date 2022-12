Em 2027, não haverão mecânicos suficientes prontos para a manutenção de carros elétricos

As fabricantes, a par das medidas pensadas pelos países e pela União Europeia (UE), estão a apostar na eletrificação dos seus modelos, de forma a possibilitar a transição. Contudo, há uma questão que parece estar a ficar de lado: os mecânicos preparados para os problemas dos carros elétricos.

Em 2027, poderão não haver especialistas suficientes prontos para a manutenção dos carros elétricos.

Os carros elétricos são um objetivo claro dos países da UE, uma vez que o grupo pretende reduzir a sua pegada ecológica através, entre outras coisas, da redução das emissões de dióxido de carbono provocadas pelos carros com motor de combustão.

Conforme temos vindo a acompanhar, a transição para uma mobilidade elétrica não implica apenas a adoção de carros com bateria, em substituição daqueles que se movem a gasóleo ou gasolina. Por sua vez, implica a construção de infraestrutura para pontos de carga e a garantia de capacidade para os carregamentos. Além disso, a mudança, que exige novas peças, novas formas de venda, entre outros, exige serviços diferentes de manutenção.

De acordo com a Social Market Foundation (SMF), um grupo de peritos britânicos focado na política pública, estamos perante uma falta de mecânicos qualificados para a manutenção e reparação de carros elétricos. Ora, esta escassez terá consequências relacionadas com os custos de manutenção e, consequentemente, com os objetivos da redução de emissões da UE.

O relatório da SMF estima que até 2027 não haverá mecânicos qualificados suficientes para prestar assistência a todos os veículos elétricos do Reino Unido. Afinal, embora o país já tenha um milhão de carros elétricos na estrada, não está a conseguir garantir o número de técnicos necessários para servir esses veículos.

São necessárias vias de formação profissional e acreditada para preparar técnicos para a reparação e manutenção de veículos elétricos. As reformas devem permitir que mais dinheiro pago pelos empregadores maiores através da taxa de aprendizagem seja utilizado para financiar essa formação.

Além disso, a SMF alerta que muitos mecânicos estão, atualmente, a ser treinados para fazer trabalhos que desconhecem. Tendo em conta que a manutenção dos veículos elétricos implica o trabalho com eletricidade de alta tensão, esta abordagem pode ser inadequada e, em muitos casos, perigosa.

Apesar de o cenário descrito pelo relatório da SMF dizer respeito à realidade britânica, a verdade é que os países da Europa poderão enfrentar o mesmo problema, uma vez que a ânsia pelos elétricos está cada vez mais vincada.

