Dia 8 de dezembro é especial, pois a Lua vai ocultar Marte em oposição. Entenda…

Amanhã, 8 de dezembro de 2022, às 04h21 GMT, a Lua cheia e Marte encontrar-se-ão na constelação de Touro. Chama-se ocultação de Marte junto à Lua. Embora já muito raro, este cenário será ainda mais especial, pois acontece na noite em que o Planeta Vermelho estará em oposição.

A distância entre eles será de 32º, o que é um pouco grande demais para o campo de visão de um telescópio. Opte por binóculos ou observe a olho nu: no mesmo dia, Marte já em oposição, brilhará com intensidade máxima (magnitude de -1,9).

Marte em oposição em 2022

Marte chegará à oposição amanhã, 8 de dezembro de 2022, às 05h35 GMT. O Planeta Vermelho estará posicionado no lado oposto da Terra em relação ao Sol e os três corpos formarão uma linha quase reta no espaço.

O que é que isso significa para observador? Bom, isto significa que nós aqui da Terra não poderemos ver Marte no céu e há várias razões para isso:

Marte estará totalmente iluminado pelo Sol e atingirá o auge do seu brilho no ano. Com uma magnitude de -1,9, estará mais brilhante do que todas as estrelas no céu! Na oposição, o Planeta Vermelho aparecerá quase que no auge do seu tamanho: o tamanho angular será igual a 17″, que é quase três vezes maior do que o tamanho aparente do planeta em maio. Isso porque, recentemente, em 1.º de dezembro, Marte alcançou o perigeu (o seu ponto mais próximo da Terra). Este ano, a oposição de Marte ocorre perto do perigeu mais próximo referente à próxima década — Marte estará posicionado a 0,54 UA (ou 80 milhões de km) da Terra. Teremos bastante tempo para a observação: Marte subirá ao pôr do sol, atingirá o seu ponto mais alto por volta da meia-noite e ficará visível durante o resto da noite. Na noite da oposição, observadores da América do Norte, Europa Ocidental e do Noroeste da África também terão a oportunidade de verem a ocultação lunar de Marte. No momento da ocultação, o Planeta Vermelho desaparecerá atrás do disco da Lua cheia.

A oposição de Marte é um evento relativamente raro — acontece apenas a cada dois anos ou mais.

Portanto, é algo a não perder. Tenha em mente que pode começar a observar Marte agora, sem precisar esperar a oposição. O planeta já está grande e brilhante no céu e continuará a brilhar até 8 de dezembro.

Esta imagem vale por mil palavras:

Como avistar Marte no céu?

Marte é bastante fácil de encontrar e distinguir de outros corpos celestes, especialmente no momento da oposição. Ele aparecerá como um ponto avermelhado brilhante na constelação de Touro — entre as estrelas que compõem um dos “cornos” do Touro.

A oposição de Marte em 2022 é especialmente favorável para os observadores do Hemisfério Norte, pois o planeta estará posicionado muito mais alto no céu. O planeta é facilmente visível a olho nu, mas poderá usar binóculos ou um telescópio para a sua observação.

Este ano, Marte estará inclinado em direção à Terra, de modo que ambas as suas regiões polares estarão visíveis através de um telescópio médio ou grande. No entanto, não serão visíveis as calotas de gelo: a calota de gelo do norte agora está coberta por uma espessa camada de nuvens, enquanto a calota do sul encolheu consideravelmente durante o verão.