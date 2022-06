Condutores de elétricos têm cada vez menos medo que o carro perca autonomia, diz estudo

As notícias sobre os veículos elétricos são cada vez mais frequentes à medida em que também mais marcas de automóveis anunciam a sua aposta neste setor ou o lançamento de novos modelos a bateria.

No entanto, alguns condutores viviam quase que apavorados com a possibilidade de o carro deixar de ter autonomia ao longo de uma viagem e ficar parado no meio da estrada. Mas um recente estudo veio agora demonstrar que o medo e ansiedade que tal aconteça já é cada vez menor entre os condutores destes veículos.

Há menos medo que os elétricos percam autonomia

De acordo com as conclusões de um novo estudo realizado pela Universidade de Genebra e publicado pela revista Nature Energy, os condutores dos carros elétricos têm cada vez menos receio de que o veículo perca a sua autonomia e possa ficar parado no meio da estrada por falta de energia. Assim, parece que a ansiedade que este medo causava aos donos dos elétricos está a deixar de ser um problema, e as razões são várias.

O estudo indica que, entre os motivos para este 'descanso', está o facto do alcance médio dos carros movidos a bateria estar constantemente a aumentar. Para além disso contribui também o aumento dos postos de carregamento públicos à medida que cresce a quantidade de carros elétricos em circulação.

Este estudo envolveu o inquérito a 2.000 condutores de carros elétricos nos EUA e na Alemanha, onde muitos confessam ter tido inicialmente uma tendência para subestimar a capacidade real do alcance dos seus veículos. Os resultados mostram que 30% dos inquiridos disseram acreditar erradamente que a autonomia dos seus carros não seria suficiente para as suas deslocações diárias. No entanto, com o tempo de utilização, descobriram que os elétricos tinham excelentes "margens de segurança".

Através das respostas dos participantes, o estudo revela que 90% das viagens de carro englobam cerca de 200 km, sendo que essa distância é amplamente garantida pela grande maioria dos carros elétricos existentes no mercado. Por sua vez, apenas 10% se sentem afetados pelo problema de não encontrar um posto de carregamento público durante o trajeto.

Em suma, os condutores confirmam que têm cada vez menos medo de não conseguirem chegar ao destino e indicam que, em muitos casos, se trata de uma questão de gestão, como definir uma paragem estratégica para não terem surpresas pelo caminho.

Mario Herberz, um dos autores do estudo, diz que "para superar a ansiedade da autonomia basta informar as pessoas. Ao explicar como é que as coisas realmente são, muitos condutores entendem que o carro elétrico é agora adequado para responder às suas necessidades. A experiência também ajuda, porque assim que conduz um carro elétrico, o condutor descobre que certos problemas que achou que seriam insuperáveis, afinal são fáceis de resolver".