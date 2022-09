Toda a tecnologia que a Tesla coloca nos seus carros dá aos utilizadores uma liberdade grande e permite que estes sejam controlados de forma remota. Tudo se concentra na app da marca, que depois abre, literalmente, as portas dos veículos e das suas funcionalidades.

É precisamente nesta app que se está agora a concentrar um problema que foi reportado por um cliente da Tesla. Do que revelou, este cliente dos EUA, viu o controlo do seu carro ser passado para outro condutor, que está na Europa, com todos os problemas associados.

Para além de oferecer aos condutores dos carros da Tesla informações essenciais, a app da marca permite aos condutores controlarem totalmente as suas viaturas. Sem estarem presentes, podem ligar o AC, destrancar as portas e até colocar as viaturas a funcionar.

O que Robert Quattlebaum revelou no Reddit é verdadeiramente assustador. Após comprar e receber o seu Model 3 da Tesla, detetou várias situações em que o seu carro estava alterado e com funcionalidades ativadas, sem este o desejar. Também a porta da sua garagem tanha sido aberta

Claro que o primeiro pensamento foi para a possibilidade deste carro estar comprometido a nível de segurança. As falhas existem nos Tesla e foram várias vezes mostradas pelos investigadores de segurança. A análise, naturalmente, resultou em nada de concreto.

Ao envolver a Tesa neste mistério, a causa rapidamente surgiu, bem com a resolução. Ao registar um model 3 novo na Europa, um dos funcionários da empresa enganou-se e repetiu o VIN do carro do utilizador nos EUA. Isso abriu rapidamente o controlo ao carro da marca ao novo utilizador.

Aparentemente, o condutor na Europa estaria a tentar controlar o seu carro remotamente, algo que não conseguia por ter a viatura errada associada. Terá também testado a porta da garagem por ser algo que não tinha e estaria disponível para ser usada.

Esta aparentemente não é uma situação nova e vários utilizadores da marca revelaram situações similares em respostas à publicação feita no Reddit. Estes relatos mostraram que é possível ter o controlo total de forma remota e aparentemente aleatória.