O Google é, ainda hoje, o centro da Internet e o ponto onde a maioria dos utilizadores usa para iniciar as suas navegações. Assim, é essencial e quase obrigatório que este site esteja acessível e disponível para todos.

Infelizmente, e durante parte da tarde de ontem, o impensável aconteceu. o Google ficou inacessível para muitos utilizadores, mas a culpa era da conhecida Malwarebytes e do seu antivírus. Este simplesmente bloqueou o acesso ao google.com e isolou a Internet para muitos.

Foi a meio da tarde de ontem que muitos utilizadores começaram a reportar problemas no acesso ao site da Google e ao seu motor de pesquisa. Dado que este é uma das partes mais importantes da Internet, rapidamente este problema escalou e atingiu uma proporção significativa.

Uma análise de muitos dos problemas reportados, reportou que afinal a causa desta situação anormal não era da Google, mas sim de uma entidade terceira. O elemento comum de todos os utilizadores era a utilização de uma das ferramentas da conhecida e muito usada Malwarebytes.

We are aware of a temporary issue with the web filtering component of our product that may be blocking certain domains, including https://t.co/LnURsrOUW1. We are actively working on a fix and will update Twitter as soon as we have more information.