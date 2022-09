Temos vistos os browsers acelerar o passo com as suas versões, estando o Firefox a acompanhar este ritmo rápido. Depois de surgir a versão 105 do Edge e do Chrome, é agora a vez da proposta da Mozilla chegar a este ponto.

Sendo um desenvolvimento paralelo aos demais browsers, tem novidades que são apenas suas. Esta nova versão foi agora lançada e traz melhorias ao nível do desempenho no Windows e no Linux, melhorando ainda mais a sua prestação nestes sistemas.

O Firefox está num ponto em que necessita de melhorar em várias frentes, em especial no que toca aos consumos de recursos e no desempenho. Depois de alguns anos no bom caminho, acabou por perder o rumo e tem estado a decair.

Com esta necessidade, a Mozilla tem colocado os seus esforços neste sentido e procurado melhorar em várias áreas. A nova versão, o Firefox 105, consegue iniciar a melhoria necessária. São ainda apenas algumas mudanças, mas que mostram o caminho correto que vai ser seguido.

Assim, e para o Windows, o Firefox 105 garante já uma melhoria do desempenho geral do browser. Isso resulta do facto de a estabilidade no sistema da Microsoft ter sido significativamente melhorada, pois o browser da Mozilla lida muito melhor com situações de pouca memória.

Também no campo do Linux há melhorias visíveis e que podem ser experimentadas. Com o Firefox 105 é menos provável que o browser fique sem memória neste sistema e tenha um desempenho mais eficiente de forma geral quando a memória estiver baixa.

Além desta novidade importante, a Mozilla reuniu ainda algumas novidades importantes, para tornar mais simples a utilização do Firefox. Falamos de melhorias na impressão, na interface e na pesquisa dentro do browser.

Esta nova versão do Firefox está já acessível a todos e pronta para instalar ou atualizar. Basta procurar esta novidade e tratar do processo e atualização. De imediato a maioria das novidades está acessível e pronta, fruto do trabalho da Mozilla neste browser.