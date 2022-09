Não são raras as histórias que envolvem carros da Tesla e problemas de bateria. A marca de Elon Musk tem um histórico de situações anormais que se vão acumulando e que mostra que em muitas situações reage mal a problemas e queixas dos seus utilizadores.

Uma nova história surgiu agora e que mostra novamente que existem alguns problemas estanhos com alguns modelos da marca. Desta vez falamos de um condutor que ficou trancado fora do seu Model S e a quem era exigido 26 mil euros por bateria nova.

Mais problemas com um carro da Tesla

Esta é uma história verdadeiramente rocambolesca e que mostra como Elon Musk e a sua marca tende, por vezes, a ignorar os problemas dos seus clientes. Falamos de Mario Zelaya e do seu Model S da Tesla, que comprou em 2013 por 140 mil dólares, e que teve um problema com a sua bateria.

O mais estranho desta situação está no facto de este Tesla ter supostamente bloqueado porque a sua bateria deixou de funcionar, apesar de ter sido desligado com 80% de carga. Este recorreu ao TikTok para revelar a sua situação e mostrar como o seu carro terá sido bloqueado remotamente, tendo sido exigido o pagamento de uma bateria nova por 26 mil euros.

Do que revela, o problema está no condensador do ar condicionado do Model S, que verte água para cima das baterias. Este será um problema conhecido da marca, reportado já por outros condutores, mas que tente a ser ignorado. Os modelos de 2013 e 2014 têm este problema e não são reconhecidos.

#car ♬ original sound - Mario Zelaya @supermariozelaya Replying to @Mario Zelaya Here's an update and some clarifications on my dead Tesla. Also, someone is buying it tomorrow for $19K and is taking on the responsibility of opening up the car. I got 85 messages on FB Marketplace on it . Guess I'm selling it for cheap? #tesla

Model S ficou sem bateria

Mario Zelaya alega que terá alertado a Tesla para esta situação ainda dentro da garantia, mas que foi simplesmente ignorado. Agora, 1 ano depois de ter terminado a sua garantia, a marca exige o pagamento de uma bateria nova para que o Model S possa ser aberto e volte a funcionar.

Ao ver esta situação reportada, a Tesla não quis explicar a situação de forma clara e apontou a solução para uma bateria nova. Com o seu carro sem bateria, Mario Zelaya ficou impossibilitado de aceder aos seus documentos, ficando assim impedido de vender o Model S.

Para conseguir aceder aos documentos do carro, terá recorrido à sua renovação, tendo pago 30 dólares para o conseguir. Com os novos papeis na sua posse, conseguiu finalmente negociar a venda do seu Tesla Model S e assim terminar este problema.

#car ♬ original sound - Mario Zelaya @supermariozelaya Replying to @NoMoreBoobSweat I couldn't agree more. People need to wake up. I got contacted by someone suing Tesla for an almost identical problem to mine. I'm going to see if I can help them in their court case. Looking back, I would have had an extra $3mm if I bought the stock instead of the car. #tesla

Problema acabou por se resolver

Uma das suas últimas publicações no TikTok associadas a este problema, Mario Zelaya mostrou que conseguiu finalmente vender o seu carro. É mostrado de forma clara como o novo dono conseguiu dar alguma energia ao Model S e assim abrir o carro. Desta forma foi possível aceder aos bens presos no carro e também libertar este do carregador, onde estava preso há muito tempo.

Esta situação terá sido reportada à autoridade rodoviária do Canadá, que a irá investigar. Será agregada a outras queixas e fará parte de uma avaliação mais vasta quer será feita à Tesla, quer por este problema, quer por outros que foram reportados nos últimos meses.

Será que este é apenas mais um caso em que a Tesla terá ignorado os problemas dos seus condutores, relegando os seus problemas e simplesmente ignorando-os. Esta situação terá sido resolvida, mas não da forma esperada, sendo o problema passado para outro utilizador.