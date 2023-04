Carros elétricos: Governo quer reduzir tarifa para carregar

Afinal, quando custa atualmente uma viagem em carros elétricos? E num carro a gasolina ou num carro a gasóleo? Já há muitas informações que mostram que carregar um carro elétrico em casa compensa muito, mas nos Postos de Carregamento Elétrico (PCE) já não é bem assim. O Governo quer reduzir a tarifa para carregar carros elétricos.

O JN/TSF realizaram recentemente uma entrevista a Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática. Das várias revelações, Duarte Cordeiro refere que este será também o ano de estudar uma redução de preço no carregamento que torne verdadeiramente atrativo os carros elétricos.

Segundo o Governante, os investimentos previstos em energia serão de pelo menos 60 mil milhões até 2030, cerca de metade em eólicas offshore.

Relativamente à necessidade de controlar os preços, Duarte Cordeiro referiu que...

Tivemos preços recorde de gás e de eletricidade. E a terceira era acelerar na capacidade do país de ter energia renovável mais barata. Se olharmos para o primeiro objetivo, conseguimos reduzir o consumo de gás em cerca de 16% a 17%. No segundo, tivemos uma redução de preços de 4,4%.

Quanto à aceleração das energias renováveis, em 2021 tínhamos 1,7 gigawatts de solar e conseguimos acrescentar no último ano mais um gigawatt, metade dele em autoconsumo. Temos um objetivo de chegar ao final do mandato com 80% da eletricidade produzida com fontes renováveis. Em janeiro, fevereiro e março tivemos 75%. Como é que conseguimos manter isto ao longo de todo o ano? Com o projeto do eólico no mar e com o solar.