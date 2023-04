China afirma que a sua Estação Espacial atingiu 100% de regeneração de oxigénio em órbita

A Estação Espacial da China, que é atualmente operada pela tripulação de Shenzhou-15, pode produzir o seu próprio oxigénio, de acordo com um discurso oficial num simpósio de tecnologia espacial na cidade de Harbin, na sexta-feira.

A Estação Espacial da China terá conseguido uma regeneração de 100% do seu fornecimento de oxigénio utilizando o seu "sistema de regeneração de oxigénio" a bordo. O sistema reduz a dependência de fornecimentos a partir do solo "em seis toneladas por ano", afirma um funcionário chinês.

Atualmente, os seis sistemas estão em funcionamento estável, com 100% dos recursos de oxigénio regenerados e 95% dos recursos hídricos reciclados.

Disse Bian Qiang, diretor do gabinete de controlo ambiental e de engenharia de suporte de vida do "Astronaut Center of China".

Isto reduz a quantidade de abastecimentos do solo em seis toneladas por ano.

Acrescentou Bian Qiang.

De "reabastecimento" para "regeneração" na EE da China

Esta revelação marca um avanço significativo nos sistemas de controlo ambiental e de suporte de vida das naves espaciais tripuladas da China, passando de "reabastecimento" para "regeneração". O sistema tem seis subsistemas para várias operações, tais como a criação de oxigénio, a remoção de dióxido de carbono, e a criação de água a partir de dióxido de carbono e hidrogénio.

Bian afirma que a tecnologia do sistema está entre as maiores do mundo e, como resultado, a necessidade de abastecimento terrestre é reduzida em seis toneladas por ano.

Para a nave espacial tripulada da China, incluindo a nave espacial Shenzhou, os fatos espaciais extra veiculares e o complexo de três módulos de estações espaciais, os peritos criaram com sucesso três gerações de sistemas de controlo ambiental e de suporte de vida, de acordo com Bian.

A reunião recebeu uma saudação em vídeo da tripulação de Shenzhou-15, que se encontra atualmente na órbita da Terra, informou a CGTN, meio de comunicação social estatal da China.

Leia também...