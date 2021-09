Carro elétrico XPeng P5 já consegue conduzir no meio do trânsito (vídeo)

A XPeng é uma fabricante chinesa de veículos elétricos que persegue o caminho já feito pela Tesla. A empresa nunca escondeu uma "colagem" ao que a marca americana de Elon Musk apresenta. Inclusive a Tesla acusou a XPeng de roubo do código-fonte do Piloto Automático. Apesar das acusações, a XMotors.ai não parou de evoluir os seus elétricos e num vídeo muito interessante podemos ver o seu sistema de condução NGP X-PILOT 3.5 a "conduzir autonomamente" no meio do trânsito da cidade.

A marca está a preparar-se não só para ser uma forte concorrente da Tesla na China como noutros continentes, visto que já chegou também à Europa.

XPeng cada vez mais uma ameaça à Tesla

A fabricante chinesa lançou o XPeng P5 que se segue ao P7, lançado em 2020. Num vídeo agora divulgado no seu canal no YouTube, a empresa dá a conhecer as capacidades avançadas de condução semiautónoma do sistema NGP X-PILOT 3.5 (Navigation Guided Pilot). O vídeo mostra o elétrico a conduzir no meio de uma cidade na China com elevada performance.

No meio de trânsito intenso, nas vias com rotundas, cruzamentos, passagem de peões e até obstáculos não calculados, nota-se que o sistema já está muito avançado, mas com similaridades ao comportamento que já conhecemos do sistema da Tesla.

Conforme podemos perceber nas imagens captadas durante cerca de 3 minutos a bordo do P5 NGP, a Xpeng parece está a um passo de poder ombrear com a Tesla, quer no aspeto dos carros elétricos, na autonomia da bateria, como também na condução autónoma, ou semiautónoma.

X-Pilot 3.5 ADAS está maduro para uma condução autónoma

No vídeo a empresa destaca as capacidades do sistema NGP, modo de navegação similar ao Full Self-Driving (FSD) presente nos modelos da empresa de Elon Musk.

Na página de descrição do elétrico, a XPeng refere que o carro está equipado com 32 sensores, sendo duas unidades LiDAR, 12 sensores ultrassónicos e radares de ondas de 5 milímetros e 13 câmaras de alta resolução.

Este conjunto tecnológico, como referimos, permitiu identificar com precisão as linhas da estrada, os veículos circundantes, peões, bicicletas, motas a passar nas passadeiras e um vasto conjunto de sinalização. Num ponto da condução, o carro posiciona-se atrás de um autocarro que fica parado, e o veículo atua decidindo ultrapassar, mudar de faixa e voltar à sua faixa mais à direita. Uma decisão que parece ser tomada pelo sistema de condução do carro.

A versão testada foi a última beta do sistema, chamada X-Pilot 3.5 ADAS. O sistema foi preparado para perceber o trânsito e navegar até ao destino sem intervenção humana.

Segundo o comunicado da Xpeng, na China, o P5 está disponível em seis níveis de acabamento que variam de 157.900 yuans a 223.900 yuans - cerca de 21 mil euros e 30 mil euros respetivamente (conversão direta do valor).