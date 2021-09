Tal como esperado, a Apple apresentou no passado dia 14 de setembro as suas novidades. Entre elas, claro está, o tão aguardado iPhone 13.

Após mais de uma semana para conhecermos melhor este novo equipamento, queremos que nos diga qual é a sua opinião sobre os novos iPhone 13 da Apple. Participe!

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 13 da Apple?

Depois de algumas dúvidas sobre se a Apple iria apresentar o iPhone 13 ou passar para o iPhone 14, por questões de superstição, tudo ficou claro no último evento da marca da maçã. Portanto, os novos iPhone 13 são agora uma realidade e depois da apresentação oficial, já muita tinta se escreveu sobre estes equipamentos da marca da maçã.

A nova linha inclui o iPhone 13, o iPhone 13 mini, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max.

Um dos grandes destaques vai para o novo SoC A15 Bionic, um poderoso processador que garante 50% mais rapidez do que o CPU mais rápido da concorrência. Por sua vez, promete ainda um chip gráfico 30% mais rápido do que o GPU com maior rapidez da concorrência.

Com os novos smartphones, a zona da câmara frontal ocupa agora uma área 20% menor, deixando mais espaço para o ecrã. Neste segmento, o modelo base conta com um ecrã de 6,1 polegadas, a versão mini é de 5,4 polegadas, o modelo Pro é de 6,1 polegadas e a versão Pro Max tem 6,7 polegadas.

Câmaras

No que respeita à fotografia, há também várias novidades, com as comuns diferentes entre os modelos. O iPhone 13 de base conta com uma nova câmara Ultra Wide de 12MP que consegue captar mais 50% de luz do que o modelo anterior. Traz ainda o modo cinematic no vídeo, permitindo o foco num utilizador.

Já o iPhone Pro traz consigo três novas câmaras: uma Wide (grande angular), uma Ultra Wide (ultragrande angular) e uma Telefoto, esta última de 77 mm com zoom ótico 3X capaz de captar mais de 92% de luz.

Preço

No que respeita ao preço, o iPhone 13 tem um valor base de 929 euros, o modelo mini começa nos 829 euros, a versão Pro está à venda desde 1.179 euros e a variante Pro Max começa nos 1.279€. Como curiosidade, saiba quantos dias tem que trabalhar para conseguir comprar um iPhone 13.

Desta forma, queremos então que nos diga qual é a sua opinião sobre os novos telefones da Apple.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 13? Equipamentos fabulosos, mais uma vez a Apple a inovar e surpreender.

Não houve grande novidade e é dentro do já esperado e do que já existe.

Não gostei dos smartphones, esperava bem mais da marca. Ver Resultados Loading ... Loading ...

