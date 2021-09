Quantos dias tem de trabalhar para comprar um iPhone 13?

A Apple lançou recentemente o novo iPhone 13. Como sabemos o novo smartphone da gigante da maçã está disponível em várias versões e os preços não são propriamente amigáveis. Há, inclusive, uma versão do iPhone 13 que custa 1859 euros.

Para quem tem ideia/ambição para comprar a última versão do iPhone, saiba quantos dias tem de trabalhar.

Nº de horas de trabalho para comprar o iPhone 13

O site moneysupermarket apresentou recentemente um estudo onde mostra quantas horas é preciso trabalhar em cada um dos países para comprar um iPhone 13. Olhando para a seguinte imagem, ficamos a saber quem em Portugal para comprar um iPhone 13 (versão normal) é preciso trabalhar 195,1 horas (cerca de 8 dias).

Para comprar um iPhone 13 mini os portugueses têm de trabalhar 174 horas. No caso da versão Pro, será necessário trabalhar 247,5. No caso da versão Pro Max, de 128 GB, os portugueses têm de trabalhar 268,5 horas.

Portugal não é dos melhores nem dos piores países.

Nas Filipinas é preciso trabalhar 775,3 horas (32 dias), na Índia 724,2 horas (30 dias) e no Brasil 690,5 horas (28 dias). Do outro lado da balança temos a Suíça, onde apenas é necessário trabalhar 34,3 horas (um dia e meio), no Luxemburgo 40 horas (quase dois dias) e nos Estados Unidos 49,5 horas.

As opções do iPhone 13 são diversas e como tal, há também diferentes preços. O modelo mais barato do iPhone 13 custa em Portugal 829 euros. Trata-se do iPhone 13 mini com 128 GB de memória de armazenamento. De referir que este smartphone tem um ecrã de 5,4 polegadas. A versão com 256 GB de memória vai para os 949 euros e a versão com 512 GB custa 1.179 euros.

Relativamente ao iPhone 13, que vem com um ecrã de 6,1 polegadas, o valor para a versão com 128 GB é de 929 euros. Caso o cliente pretenda um com 256 GB de capacidade terá de pagar 1.049 euros. Se for com 512 GB, o valor sobe para 1.279 euros.

Relativamente às versões PRO e PRO MAX podem ver aqui os preços.