Carro elétrico Faraday Future FF91 chega finalmente para competir com a Tesla

A Faraday Future nasceu em 2014 e começamos a ouvir falar dela como a marca que iria "combater" o mercado tomado pela Tesla. Isto é, os carros elétricos da Faraday foram pensados para preencher um segmento dos elétricos onde a Tesla dominava e continua a dominar. Contudo, a empresa de Elon Musk cresceu e esta marca sediada em Los Angeles, Califórnia, só agora vai colocar os seus veículos nas mãos dos clientes.

O anúncio, realizado via Twitter, marca a data de lançamento para a próxima quarta-feira, 23 de fevereiro. Conforme é referido, o carro agora só precisa de “validações e certificações finais de engenharia” para ir para a montagem.

Faraday Future FF91 chegará ao mercado em 2022

Na indústria automobilística, a "intenção de produção" geralmente refere-se a veículos construídos com as mesmas especificações dos modelos de produção antes do início da produção real. Algumas "validações e certificações finais de engenharia" ainda terão de acontecer para a marca começar efetivamente a fabricar para entregar aos clientes os veículos elétricos.

Segundo as declarações da empresa proferidas na semana passada, está planeado iniciar a produção do FF91 ainda este ano na sua fábrica de Hanford, Califórnia. A Faraday começou a trabalhar para converter esta antiga fábrica de pneus Pirelli numa fábrica de montagem, depois de abandonar os planos para uma nova fábrica em North Las Vegas, Nevada.

O FF91 foi revelado como o que a Faraday chamou de forma de produção, em janeiro de 2017, e a empresa lançou o primeiro FF91 de pré-produção das suas instalações de Hanford no verão de 2018. Na época, a Faraday disse que planeava entregar os seus primeiros veículos aos clientes o mais cedo possível, ainda em dezembro daquele ano.

As dificuldades financeiras posteriormente paralisaram o progresso, mas Faraday garantiu novos financiamentos no ano passado da empresa chinesa Geely, bem como de um acordo SPAC que viu as ações da empresa começarem a ser negociadas na Nasdaq.

Embora ainda não esteja pronto para entregar os crossovers FF91 aos clientes, a Faraday planeia a produção de um segundo modelo chamado FF81. Na semana passada, a empresa anunciou um acordo com o fornecedor de peças auto sul-coreano Myoung Shin para construir o FF81 na antiga fábrica da General Motors em Gunsan, Coreia do Sul, a partir de 2024.

Espera-se que o FF81 seja um modelo de maior volume com um preço mais baixo do que o FF91, que deve começar na faixa de seis dígitos.