O Soyuz 5 da Rússia ganhará vida em breve. Mas haverá alguém que queira voar nele?

Após a invasão da Ucrânia, o mercado ocidental fechou praticamente as portas aos lançamentos russos. Agora, quase uma década depois do início do projeto, o foguetão Soyuz 5 prepara-se para o seu voo inaugural a partir de Baikonur. Contudo, com a Rússia afastada do cenário espacial internacional e com alternativas mais baratas vindas dos EUA, permanece a dúvida sobre quem estará disposto a usar este novo veículo.

A corporação espacial russa, Roscosmos, divulgou imagens do processamento final do foguetão Soyuz 5 no Progress Rocket and Space Center, em Samara, Rússia, no início deste mês, antes de o propulsor ser enviado para o local de lançamento no Cazaquistão. Chegou lá a 12 de novembro.

Embora o Soyuz 5 seja um novo veículo, não representa um grande salto tecnológico. É, em muitos aspetos, uma resposta convencional aos propulsores comerciais desenvolvidos no Ocidente, bem como à prolongada guerra do país contra a Ucrânia. Resta saber se esta estratégia será bem-sucedida.

Uma década em construção

O desenvolvimento do Soyuz 5 remonta a quase uma década, com os trabalhos preliminares de design concluídos em 2017. A Rússia procurava substituir o envelhecido e cada vez menos fiável propulsor Proton por um foguetão capaz de colocar quase 20 toneladas em órbita baixa.

Esperava-se também que um novo foguetão fosse mais competitivo em preço no mercado de satélites geoestacionários, face à ascensão do Falcon 9 da SpaceX.

O Soyuz 5 foi concebido como uma versão mais eficiente do foguetão Zenit-2, que voou até à década de 2010. Este foguetão era um artefacto da era soviética e tinha sido projetado pelo Yuzhnoye Design Bureau em Dnipro, na Ucrânia. Os seus primeiros e segundos estágios eram fabricados lá.

Assim, o objetivo da Rússia não era apenas ser mais competitiva face aos foguetões ocidentais, mas também, à medida que as tensões aumentavam com a Ucrânia, ter um novo veículo de média capacidade construído dentro das suas fronteiras.

Promessas de ser melhor que o veículo da SpaceX

O foguetão Soyuz 5, também chamado Irtysh devido a um rio que atravessa a Rússia e o Cazaquistão, responde a esse propósito.

O seu primeiro estágio é propulsionado por um único motor RD-171MV, que ao nível do mar tem três vezes o impulso de um único motor Raptor 3, e faz parte da família de motores mais potentes do mundo a usar combustível líquido. O RD-171MV utiliza apenas componentes russos.

As autoridades russas planeiam também usar o foguetão Soyuz 5 como estágio de propulsão de um foguetão superpesado, conhecido como Yenisei, que seria utilizado num programa lunar tripulado.

No entanto, o foguetão Yenisei parece ser uma daquelas iniciativas espaciais russas eternamente atoladas numa fase nebulosa de desenvolvimento, frequentemente descrita como prioridade nacional, mas raramente avançando.

Que mercado existe?

O foguetão Soyuz 5 é agora muito real e deverá ser lançado dentro do próximo mês. A questão é, que mercado irá servir?

A Rússia tem atualmente o Soyuz 2, que possui cerca de metade da capacidade de carga, para missões tripuladas e de carga para a Estação Espacial Internacional, bem como para o lançamento de pequenas naves espaciais. Existe também a linha de foguetões Angara, que entrou em operação na última década.

O Soyuz 5 posiciona-se entre o Soyuz 2 e o Angara A5 em termos de desempenho. Então, que procura existe para um foguetão com 18 toneladas de capacidade para órbita baixa? Uma preocupação é que o número de satélites geoestacionários lançados anualmente, outrora o sustento do Proton, caiu de forma acentuada.

Outra preocupação é a invasão da Ucrânia pela Rússia, que retirou os foguetões russos das opções de muitos operadores de satélites ocidentais. Ao mesmo tempo, a concorrência internacional no mercado de média capacidade intensificou-se.

A China tem um número crescente de opções governamentais e comerciais, e a Índia também está a expandir as suas ofertas de lançamento. E para qualquer empresa ou país preocupado sobretudo com preço, a Rússia quase certamente não conseguirá competir com o propulsor reutilizável Falcon 9, oferecido pela SpaceX.