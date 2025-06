smart #5: o modelo mais espaçoso e versátil da marca já está disponível para test-drive

O smart #5 é o primeiro SUV premium elétrico de tamanho médio da marca. O terceiro membro da renovada gama smart chegou à Sociedade Comercial C. Santos, na sexta-feira, 13 de junho, e já está em exposição e disponível para test-drive.

O smart #5 incorpora a linguagem de design smart "Love, Pure, Unexpected", combinando sofisticação com estética moderna. Elementos característicos, como o tejadilho panorâmico com halo, portas sem moldura e saliências curtas, criam uma silhueta elegante e dinâmica.

Com uma distância entre eixos de 2900 mm e um comprimento total de 4695 mm, o modelo de cinco lugares oferece espaço abundante. Para máxima versatilidade, todos os bancos podem ser rebatidos para transformar o cockpit numa área confortável de descanso e sono.

Soluções de armazenamento inteligentes incluem 34 compartimentos, um frunk (bagageira dianteira) iluminado de 72 litros (47 nas versões mais potentes) e uma capacidade de bagageira de 630 litros (1530 litros com os bancos rebatidos).

Cinco níveis de equipamento para responder a todas as necessidades

O smart #5 tem cinco níveis de equipamento: Pro, Pro+, Premium, Pulse e BRABUS, além da versão limitada Summit Edition, que tem um visual mais próximo do smart #5 Concept e combina qualidade premium com inovações práticas.

Possui tração integral e equipamento para todo-o-terreno, como um gancho de reboque elétrico, barras de tejadilho e uma escada lateral como acessórios. Uma combinação única de cores realça ainda mais o seu caráter distintivo.

O modelo de entrada, o smart #5 Pro, com uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 76 kWh, conta com elementos de conforto avançados, tejadilho panorâmico halo, conectividade sem interrupções e sistemas de assistência ao condutor.

A partir do smart #5 Pro+, todos os modelos possuem uma bateria de óxido de níquel-manganês-cobalto (NCM) de 100 kWh e são construídos sobre a avançada plataforma de 800 volts, oferecendo uma autonomia de até 590 km (WLTP) e alto desempenho de carregamento.

A versão de entrada smart #5 Pro tem potência de 340 cv e binário de 373 Nm. Com tração traseira, atinge os 100 km/h em 6,9 segundos.

As variantes Pro+ e Premium têm um motor de tração traseira e repetem o binário de 373 Nm, com um aumento da potência para 363 cv, melhorando a aceleração 0-100 km/h para 6,5 segundos.

Os níveis de equipamento Pulse e Summit Edition, com dois motores de tração integral, debitam 587 cv de potência e um binário de 643 Nm. O resultado é uma aceleração até aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Todas as versões têm velocidade máxima limitada a 200 km/h.

Graças à sua plataforma de bateria de 800 volts de última geração, o smart #5 oferece excelente desempenho de carregamento e autonomia elétrica.

A bateria de 100 kWh NCM fornece até 400 kW de potência de carregamento rápido em corrente contínua (DC) e suporta carregamento rápido 4C, permitindo que seja carregada de 10% a 80% em apenas 18 minutos.

O carregamento doméstico em corrente alterna (AC) até 22 kW permite a recuperação de 10%-100% em menos de 5,5 horas. As variantes equipadas com esta bateria têm autonomia WLTP entre 540 (Pulse, BRABUS e Summit Edition) e 590 km (Pro+ e Premium).

No caso da bateria LFP de 76 kWh, o carregamento DC pode ser realizado a 150 kW, o que significa que a recuperação de 10%-80% demora menos de 30 minutos.

Já o carregamento doméstico em corrente alterna (AC) pode ser realizado a 11 kW, o que permite a recuperação de 10% a 100% da carga em menos de 8,5 horas. A versão equipada com esta bateria, a Pro, tem uma autonomia WLTP de 465 km.

Inovação inteligente no smart #5

No coração do ecossistema digital do smart #5 está o processador AMD V2000 de última geração, alimentando uma interface intuitiva homem-máquina (HMI).

Este sistema avançado apresenta um display de realidade aumentada de 25,6 polegadas, um painel digital de instrumentos Full HD de 10,25 polegadas e duplo ecrã OLED de 13 polegadas (disponível em algumas versões), central e passageiro, garantindo uma experiência de utilizador fluída e interativa.

O controlo de voz suportado por Intreligência Artificial, combinado com um novo avatar Leo, fornece orientação e controlo mãos-livres de várias funções do veículo.

O smart #5 está equipado com recursos de segurança avançados, como airbags de cortina em forma de V, airbags de almofada e cintos de segurança integrados nos bancos, reforçando o compromisso da smart com os mais altos padrões de segurança.

A carroçaria de aço e alumínio promove desempenho e leveza, utilizando aço de alta resistência e liga de alumínio para maior rigidez e proteção. A segurança da bateria e dos passageiros foi ainda mais aprimorada, garantindo máxima segurança em várias condições.

Além disso, a configuração de hardware do ADAS foi otimizada, com funções como o smart Pilot Assist e o Adaptive Cruise Control (ACC) com função Stop & Go e Highway Assist (HWA).

Preço e disponibilidade

O smart #5 está disponível pelos seguintes preços nos vários níveis de equipamento:

Pro - 47.400 euros;

Pro+ - 52.200 euros;

Premium - 56.900 euros;

Pulse - 56.900 euros;

Summit Edition - 58.400 euros;

BRABUS - 62.400 euros.

Saiba mais sobre o smart #5