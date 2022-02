Desde há algumas horas que se tem verificado problemas na rede de terminais de pagamento automático da SIBS com falhas em todo o país. Segundo a SIBS, que gere a rede multibanco, existem "alguns constrangimentos" na rede de terminais de pagamentos automáticos. A empresa refere que esta a "encetar todos os esforços" para resolver o problema.

Assim, se vai fazer comprar e pretende pagar com o seu cartão de débito ou crédito, ou mesmo com o MBWAY (ou até mesmo fazer levantamentos no Multibanco) poderá ter problemas.

Pagamentos TPA, levantamentos Multibanco e MBWAY com problemas

A rede da SIBS regista “alguns constrangimentos” e os utilizadores estão impedidos de fazer pagamentos nos terminais automáticos (TPA) em todo o país.

A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA [terminal de pagamento automático], nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados.

Referiu uma fonte oficial da empresa. Apesar de estarem a monitorizar a rede, ainda não foi referida a razão do problema. Contudo, poderá levantar dinheiro nas caixas automáticas, embora já estejam igualmente a ocorrer falhas. Há também relatos de problemas no uso do MBWay.

(Em atualização)...