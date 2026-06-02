Injeção conseguiu travar cancros agressivos da cabeça e pescoço

Os avanços na luta contra o cancro continuam a surgir e uma nova abordagem terapêutica poderá representar uma mudança importante no tratamento de tumores agressivos da cabeça e pescoço.

Um estudo recente revelou que uma única injeção de imunoterapia administrada diretamente no tumor foi capaz de bloquear a progressão da doença em mais de um terço dos pacientes avaliados.

A investigação, conduzida por uma equipa internacional de cientistas, testou uma estratégia inovadora que consiste em injetar medicamentos imunoterapêuticos diretamente na massa tumoral. O objetivo é estimular o sistema imunitário a reconhecer e combater as células cancerígenas de forma mais eficaz.

Injeção única: Resultados na luta contra o cancro considerados promissores

Os dados divulgados mostram que cerca de 35% dos participantes apresentaram uma resposta significativa ao tratamento, verificando-se uma redução do tumor ou mesmo a interrupção do seu crescimento. Em alguns casos, os médicos observaram ainda sinais de ativação do sistema imunitário noutras zonas do organismo, sugerindo um efeito mais abrangente do que o esperado.

Os cancros da cabeça e pescoço estão entre os tumores mais difíceis de tratar quando atingem fases avançadas. Muitas vezes, os tratamentos convencionais, como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, apresentam limitações ou provocam efeitos secundários significativos.

Menos efeitos secundários?

Uma das vantagens desta abordagem é a administração localizada do medicamento. Ao ser aplicado diretamente no tumor, o tratamento poderá reduzir a exposição do restante organismo aos fármacos, diminuindo potencialmente os efeitos adversos associados às terapias sistémicas.

Os investigadores acreditam que esta técnica poderá complementar os tratamentos atualmente disponíveis e abrir caminho a novas opções para doentes que não respondem às terapias tradicionais.

Apesar dos resultados encorajadores, os especialistas alertam que serão necessários ensaios clínicos mais alargados para confirmar a eficácia e a segurança desta estratégia. Só depois dessas etapas será possível avaliar a sua eventual adoção em larga escala.

Ainda assim, os primeiros resultados reforçam o potencial da imunoterapia personalizada e mostram como uma simples injeção poderá vir a desempenhar um papel importante no combate a alguns dos cancros mais agressivos.