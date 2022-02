Xbox revela entradas de fevereiro no Xbox Game Pass

A Xbox revelou recentemente as novidades a caminho do catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Venham conhecer as novidades.

A fornada de novos jogos para o catálogo do Xbox Game Pass já foi dada a conhecer pela Xbox. Alguns já chegaram e outros vêm a caminho.

Todos os subscritores válidos do serviço da Xbox, poderão usufruir, sem encargos adicionais, de alguns títulos bastante interessantes, encabeçados por Total War: Warhammer III, que estará disponível desde o primeiro dia do seu lançamento com o PC Game Pass.

Lista de aquisições

As aquisições de fevereiro são as seguintes, realçando o facto de Total War: Warhammer III ter direito a entrada direta no PC Game Pass, desde o seu lançamento.

Mass Effect Legendary Edition (EA Play) – 15 de fevereiro: Cloud

Lawn Moving Simulator (ID@Xbox) – 17 de fevereiro: Consola (Xbox One)

Madden NFL 22 (EA Play) – 17 de fevereiro: Consola e PC

Total War: Warhammer III – 17 de fevereiro: PC

Roboquest (Game Preview) (ID@Xbox) – 22 de fevereiro: PC

Galactic Civilizations III (ID@Xbox) – 24 de fevereiro: PC

Super Mega Baseball 3 (EA Play) – 24 de fevereiro: Consola

Alice: Madness Returns (EA Play) – 28 de fevereiro: PC

Como podem ver, existem alternativas bastante interessantes.

Tempo de dizer Adeus

Entretanto, e tal como costuma ser usual, também alguns outros jogos deixam catálogo do Xbox Game Pass no próximo dia 28 de fevereiro. Convém relembrar que caso estejam interessados em mantê-los, poderão adquiri-los com um desconto de 20%.

Hypnospace Outlaw (Cloud, Consola, e PC)

Killer Queen Black (Cloud e Consola)

Stealth Inc 2 (Cloud e Consola)

Touhou Luna Nights (Cloud, Consola, e PC)

Adicionalmente, Titanfall também vai sair da EA Play para Consola e PC no dia 1 de março deste ano1, 2022.