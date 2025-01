Bateria desenvolvida no Canadá promete durar mais de 8 milhões de quilómetros

Os investigadores canadianos, desenvolveram uma bateria com um elétrodo monocristalino capaz de manter 80% da sua capacidade original após mais de 20.000 ciclos de carga/descarga.

O segredo da longevidade elétrica

As baterias dos automóveis elétricos estão a durar muito mais do que o esperado. Um dos receios mais comuns entre os utilizadores que estão a considerar dar o salto para a mobilidade elétrica é que, tal como acontece com os dispositivos eletrónicos como os smartphones, as baterias dos veículos elétricos acabem por sofrer uma degradação rápida com a utilização.

Já foram efetuados numerosos estudos para dissipar esta ideia infundada. Segundo Luca de Meo, Diretor-Geral do Grupo Renault, a longevidade das baterias está a ultrapassar as previsões iniciais.

De acordo com o Grupo Renault, em meados de 2022, mais de 99% dos veículos ZOE produzidos desde 2013 ainda tinham baterias totalmente funcionais com mais de 70% da sua capacidade original.

De facto, menos de 1% dos ZOEs vendidos na Alemanha entre 2013 e 2022 necessitaram de substituição da bateria, dentro ou fora da garantia.

Os veículos elétricos duram mais do que os veículos de combustão interna porque têm menos peças móveis; ao contrário do que se pensava, as baterias duram muito mais do que o esperado.

Esta situação vai continuar a melhorar nos próximos anos, uma vez que a química das células e o BMS (Battery Management System) estão constantemente a ser otimizados.

Por exemplo, a BYD estima que as suas baterias Blade oferecem uma vida útil de 5.000 ciclos, o que equivale a 2 milhões de km num automóvel elétrico com uma autonomia de 400 km.

Bateria com uma vida útil de mais de 20.000 ciclos

Os investigadores da Universidade de Dalhousie, no Canadá, desenvolveram agora uma bateria que melhora drasticamente estes números. Equipada com um elétrodo monocristalino, esta bateria foi carregada e descarregada ininterruptamente num laboratório de Halifax durante seis anos. Após mais de 20.000 ciclos, conserva ainda 80% da sua capacidade.

Segundo os investigadores, isto seria equivalente a percorrer cerca de 8 milhões de quilómetros. O estudo foi financiado pela Tesla Canada e pelo Conselho de Investigação em Ciências Naturais e Engenharia do Canadá (NSERC) ao abrigo do programa Dalhousie Alliance Grant.

A principal vantagem do elétrodo monocristalino é o facto de estar sujeito a muito poucas tensões mecânicas devido a cargas e descargas sucessivas, pelo que não se formam fissuras. Isto significa que a bateria deixa de ser um componente limitador do veículo e que o conjunto pode continuar a ser utilizado em aplicações de armazenamento de energia estacionárias no final da vida útil do veículo.