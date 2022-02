Autonomia dos Tesla exagerada? Autoridades sul-coreanas alegam que sim

A Tesla está a ser investigada pelas autoridades sul-coreanas, uma vez que estas acreditam que a fabricante americana exagera quando comunica a autonomia dos seus veículos elétricos.

As autoridades estão ainda a decidir as sanções que serão aplicadas.

A South Korean Fair Trade Commission (KFTC) está a investigar a Tesla por exagerar a autonomia que os seus veículos elétricos garantem, especificamente o seu Model 3. Afinal, a autonomia do mesmo modelo é anunciada de forma diferente, dependendo do país.

De acordo com os regulamentos coreanos, a forma como a Tesla está a atuar é contra a Fair Labelling and Advertising Act e, por isso, estão a ser consideradas penalizações. As autoridades alegam que a autonomia é anunciada de forma exagerada, se tivermos em conta ambientes em que as temperaturas estão abaixo de zero.

Ou seja, no seu website coreano, a Tesla diz que o Model 3 tem uma autonomia de 528 quilómetros. Contudo, a KFTC alega que o alcance fica aquém disso, caso a temperatura desça abaixo de zero.

Planeamos realizar uma reunião para decidir o nível de sanções contra a fabricante de automóveis.

Disse um funcionário da KFTC à Reuters.

Os analistas revelam que este será um problema comum em carros elétricos, uma vez que as baterias funcionam de forma diferente quando submetidas a temperaturas frias. Contudo, as autoridades sul-coreanas decidiram investigar apenas a Tesla. A decisão deixa de fora outras que também não garantem a autonomia anunciada em ambientes mais frios.

Apesar da queixa, o Tesla Model 3 foi o carro elétrico mais vendido na Coreia do Sul, em 2021, tendo o segundo sido o Model Y, e o terceiro o Hyundai IONIQ 5.

