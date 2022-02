(Ciber)Guerra entre a Rússia e a Ucrânia já com baixas online

Um dos temas do momento é a guerra da entre a Rússia e a Ucrânia. As últimas previsões indicavam que a invasão da Rússia à Ucrânia poderia acontecer já amanhã, mas as últimas movimentações da Rússia mostraram que provavelmente a guerra em terra não acontecerá.

No campo digital, são já vários os sites militares e de bancos estatais da Ucrânia que foram alvo de ciberataques.

Vários sites da Ucrânia estão inoperacionais

Os sites do Ministério da Defesa ucraniano, das Forças Armadas e de dois grandes bancos estatais foram alvo de um ciberataque, anunciam esta terça-feira as autoridades do país, em plena crise que envolve a Ucrânia e a Rússia.

Num comunicado publicado na sua página no Facebook, o centro governamental ucraniano para as comunicações estratégicas e a segurança da informação apontou o dedo ao “agressor”, sem referir explicitamente a Rússia.

O banco “Privatbank” tem estado inoperacional e há falhas no Banco de Poupança do Estado da Ucrânia, ou “Oschadbank”. Os sites do Ministério da Defesa e das Forças Armadas também foram atacados, diz o centro.

Em janeiro, a Ucrânia já tinha sido alvo de um grande ciberataque contra vários sites governamentais. As autoridades alegaram então ter provas do envolvimento da Rússia.

Este novo incidente surge numa altura em que intensas ações diplomáticas e a ameaça de sanções levaram a Rússia, suspeita de preparar uma invasão da Ucrânia, a anunciar a retirada de algumas das suas unidades militares concentradas nas fronteiras deste país.

Os países ocidentais congratularam-se com o anúncio como um sinal positivo, mas sublinharam que estão à espera de que a retirada se concretize. A Rússia diz que já divulgou imagens da retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia. Se esta informação se vier a confirmar, poderá ser o primeiro passo para o alívio da tensão entre os dois países. Existem, no entanto, informações que apontam para um reforço do contingente russo em diferentes pontos estratégicos para uma eventual invasão.