Arrival Car: Um carro elétrico desenvolvido para os condutores da Uber

No início deste ano, a Uber anunciou que havia assinado um contrato com a Arrival para o desenvolvimento de um carro elétrico. Agora, a empresa britânica revelou um veículo desenhado para os condutores de empresas de ridesharing. Os motoristas da Uber foram parte ativa de todo o processo de desenvolvimento e continuarão a sê-lo no próximo ano, aquando dos testes rodoviários.

O veículo foi concebido num tempo recorde de pouco mais de seis meses.

Até 2025, a Uber pretende que a sua frota, em Londres, seja 100% elétrica. Então, em conjunto com a britânica Arrival, e num tempo recorde de pouco mais de seis meses, desenvolveu um carro elétrico, que será utilizado pelos seus condutores, em algumas áreas do Reino Unido.

O desenvolvimento do Arrival Car foi acompanhado por condutores da Uber, que puderam dar o seu feedback ao longo de todo o processo, e continuarão a ser um elemento essencial no próximo ano, aquando do início dos testes rodoviários.

Este é um marco fundamental para a Arrival, e temos o prazer de apresentar hoje o primeiro vislumbre do Arrival Car. Ao longo dos últimos seis meses, temos trabalhado de perto com os condutores de Uber para criar um veículo especificamente para a indústria do ridesharing e torná-lo acessível, durável e ótimo de se ver.

Disse Tom Kelvidge, chefe da Arrival, na apresentação do elétrico.

A Uber e a Arrival preveem que a produção em série começará no terceiro trimestre de 2023. Contudo, contrariamente ao que é habitual, o elétrico será produzido em fábricas de menor dimensão.

Arrival desenvolveu elétrico para condutores da Uber e outras empresas semelhantes

As especificações técnicas do veículo, desde tamanho, potência, autonomia, entre outras, ainda não foram divulgadas. Além disso, e embora tenha sido descrito como um carro elétrico acessível, o valor pelo qual será colocado à venda ainda não está disponível.

De acordo com a Arrival, o carro elétrico foi concebido para “proporcionar a melhor experiência possível tanto aos condutores como aos passageiros, e trazer ar puro aos ambientes urbanos onde ocorre a maior parte da quilometragem”.

Durante o desenvolvimento do Arrival Car, foi dada especial atenção a aspetos como a visibilidade, custos de funcionamento, conforto e praticidade.

A eletrificação do ridesharing desempenhará um papel crucial na redução das emissões de veículos nas cidades de todo o mundo, proporcionando um sistema de transporte multimodal limpo e sustentável para as comunidades.

Disse o chefe da Arrival.

